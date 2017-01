Alcaraz: "Individualmente el equipo tiene que aportar mucho más"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, ha asegurado que el equipo tiene que aportar "mucho más" a nivel individual tras la derrota en el RCDE Stadium por un claro 3-1, ya que "no son problemas colectivos ni de equipo", aunque "sin querer buscar excusas". "Sin querer de buscar excusas, individualmente el equipo tiene que aportar mucho más. No son problemas colectivos ni de equipo. A nivel de confianza, de situaciones en el campo y anímico tenemos que resolver nosotros este tipo de situaciones", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El Granada se metió en la pelea al empatar por mediación del belga Andreas Pereira hasta que Piatti decantó la balanza. "Hasta el 2-1, a pesar de muchos errores individuales hemos estado en el partido. A partir de ahí ha sido un quiero y no puedo", apuntó el técnico del conjunto nazarí, quien alabó el debut de Aly Mallé porque el resto de jugadores estuvieron "muy desacertados". "Casi todas las ocasiones de ellos vienen de malos despejes, malos controles, malos pases... Es muy complicado. He quitado en el descanso a Boga, que estaba lesionado; y a Tabanou, que no estaba acertado, a ver si encontrábamos argumentos. Tampoco hemos generado nada con continuidad", finalizó.