(Crónica) La Real mira a la 'Champions' y Rubi se estrena con empate ante el Betis

La Real Sociedad se impuso a un Celta que ha visto romperse su racha de victorias en 2017 con un gol de Juanmi, mientras que en el estreno del nuevo entrenador del Sporting de Gijón, Francesc Ferrer 'Rubi' no consiguió pasar del empate a cero ante el Betis en el Estadio Benito Villamarín. El equipo de Eusebio venció a un Celta (1-0) que contaba por victorias todos los partidos que ha jugado en 2017. El conjunto celtiña reservó a sus jugadores más importantes como Iago Aspas o Daniel Wass pensando en el partido de Copa del Rey ante el Real Madrid. Unas rotaciones habituales en lo que va de temporada en el equipo del 'Toto' Berizzo que en esta ocasión, a pesar de ser superiores en la primera parte, no le sirvieron para hacerse con los tres puntos. Por su parte la Real Sociedad buscaba consolidarse en la quinta posición y recuperar las buenas sensaciones en casa tras la derrota ante el Sevilla. El equipo donostiarra no encadenaba dos derrotas consecutivas en Anoeta desde abril de 2016 y con esta victoria espantó ese fantasma. Los 'Txuri-urdin' penaron por la baja de Iarramendi en el medio del campo donde no conseguían conseguir que el balón circulara en condiciones.

En la segunda parte, la Real adelantó líneas y dispuso de las ocasiones más claras del partido, hasta que el minuto 72 Juanmi certificaba la superioridad de los de Eusebio con remate de cabeza que ponía el 1-0 en el marcador. Victoria de una Real que empata a 35 puntos con el Atleti y se permite mirar a la 'Champions'. Los locales reclamaron tres posibles penaltis, estirando el malestar con los árbitros que comenzó esta semana con el duelo copero ante el FC Barcelona. EL BETIS NO PUEDE CON EL SPORTING DE RUBI Además, el Sporting empezó su andadura con su nuevo entrenador, Francesc Ferrer 'Rubi', con un empate a cero ante un Betis que desde la llegada de Víctor Sánchez no ha perdido en el Benito Villamarín, aunque en esta ocasión a la afición local le supo a poco. El equipo asturiano, a pesar de tener el dominio del balón, no consiguió tirar a puerta en toda la primera parte. Si el conjunto gijonés tuvo la pelota, el Betis ponía las ocasiones de peligro y con el transcurso de los minutos fue aprovechándose de la debilidad defensiva del Sporting para encerrarlo en torno a la portería defendida por Pichu Cuellar.

La segunda parte comenzó marcada por imprecisiones en la salida del balón desde la defensa por ambos equipos, propiciando uno de estos fallos la primera ocasión clara para el Sporting que terminó con un disparo a la madera de Duje Çop. Finalmente el partido terminó con empate a cero y suma el Sporting, que comenzó su era post Abelardo, 17 partidos sin ganar fuera de casa, cerrando el descenso con 13 puntos.