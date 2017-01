Juanmi: "Vamos a salir desde el principio a morder"

El jugador de la Real Sociedad Juanmi Jiménez afirmó este lunes que van a "salir desde el principio a morder" en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que van a disputar el jueves ante el FC Barcelona en el Camp Nou, en el cual parten con un resultado desfavorable del 0-1 de la ida.

"El equipo está convencidísimo. Es un campo muy complicado, contra un gran rival, pero el equipo está capacitado perfectamente para hacer un gran partido allí y para ganar en el Camp Nou. Ojalá acabe el partido y nos traigamos ese pase que nos dé la opción de estar en semifinales", dijo el de Coín en sala de prensa. El delantero cree que el equipo debe ser fiel a su estilo de juego en el choque del Camp Nou. "El equipo no va a cambiar su forma de jugar. Nuestro estilo es tener la pelota y es lo que vamos a intentar. A partir de ahí, crear ocasiones. Cuando no la tengamos, presionarles arriba para dificultar su salida de balón", afirmó Juanmi, autor del tanto que dio la victoria a la Real este domingo frente al Celta en Liga. "Cuando el balón entra, nos da alegría. Es verdad que antes tuve dos ocasiones para poder marcar goles. No estuve acertado en la definición, pero a base de insistencia el equipo siguió trabajado y nos llegó ese primer gol", afirmó. Con esta victoria suman ya once en Liga en lo que va de temporada, y han completado la primera vuelta con 35 puntos.

"Acabar con 35 puntos la primera vuelta es algo increíble. Queda mucha Liga, quedan muchos partidos y tenemos que seguir en la misma dinámica, con la misma mentalidad para conseguir el máximo número de puntos posible en esta segunda vuelta", apuntó. Personalmente, Juanmi se encuentra satisfecho por poder aprovechar las ocasiones que se le presentan. "He seguido trabajando, he seguido confiando en mis opciones y sabía que trabajando como lo estaba haciendo las ocasiones iban a llegar. Están llegando, las estoy aprovechando y lo más importante es que estoy ayudando al equipo".