Mendilibar: "Nos hemos precipitado un poco con balón"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, explicó que pecaron de precipitación cuando gozaron del balón, en especial en el primer tiempo, ante el FC Barcelona, donde no pudieron con el desgaste que provoca el cuadro culé y la calidad visitante que asaltó (0-4) este domingo Ipurua. "Son 25 minutos buenos nuestros. Pero también sabes que si no aciertas con el gol, después el partido se te puede ir haciendo largo. Tienes correa y gasolina para cierto tiempo por el ritmo que te hacen jugar y que proponemos nosotros también", indicó en declaraciones a Movistar Plus. Mendilibar explicó que firmaron un buen partido pero el tridente culé terminó decantando el encuentro. "Ese gol antes del descanso nos ha hecho daño y luego en el segundo tiempo han jugado más a placer ellos. A la contra, viniendo Messi a recibir entre líneas y con la salida tanto de Suárez como de Neymar hacia arriba y al final nos han hecho cuatro goles", señaló.

"Hay veces que tú haces las cosas bien en la presión, pero tienen tanta calidad que sale. No hay otro equipo que pueda salir con tanta facilidad de esa presión que hacemos y eso hace daño para la moral y el físico también, corriendo detrás de ellos", añadió. El técnico del conjunto armero sí lamentó el juego precipitado que impidió al Eibar encontrar mejores opciones de gol. "Nosotros nos hemos precipitado un poco con balón, debíamos ser más seguros porque si superábamos su primera línea de presión podíamos encontrar más espacios para poder tocar, no querer llegar siempre arriba. Queríamos llegar muy rápido arriba. Ahí llegaban las pérdidas de balón y las contras", confesó. Tras el cierre de la primera vuelta, Mendilibar elogió a su equipo. "Es muy buena nuestra primera vuelta. Muy buenos resultados, sabemos que el Barça te puede meter este resultado. Hemos competido muy bien tanto en casa como fuera, hemos sacado muchos puntos. Estamos por encima de la realidad de donde deberíamos estar y debemos seguir en esta línea. Olvidándonos del resultado de hoy", finalizó.