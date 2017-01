Amorebieta: "Todavía no he jugado en el nuevo San Mamés"

El jugador del Sporting de Gijón Fernando Amorebieta recordó que "todavía" no ha jugado en el nuevo San Mamés pese a haber defendido la camiseta del Athletic Club durante ocho temporadas, y aseguró que este domingo (18.30 horas) será su primera vez en Bilbao como jugador visitante.

El central nacido en Venezuela dejará a un lado los sentimentalismos de cara al partido que mide al Sporting con su ex Athletic. "Nunca he ido allí como visitante. Todavía no he jugado en el nuevo San Mamés", explicó Amorebieta, que dejó el Athletic justo la temporada del estreno del nuevo estadio de los 'leones'.

Para ese duelo, los asturianos confían en seguir mostrando la actitud del pasado domingo ante el Betis (0-0). "Fue un partido muy complicado fue muy importante dejar la portería a cero; llevábamos tiempo sin lograrlo y creo que se están haciendo las cosas bien", dijo Amorebieta. "Lo hizo todo el equipo de forma colectiva", añadió.

"Nos encontraremos a un Athletic que lo pondrá muy complicado, pero si les ganamos en la primera vuelta en El Molinón... ¿por qué no vamos a ganarles ahora allí?", aunque asumió que para lograrlo tendrá que hacer "las cosas muy bien".

Además, Amorebieta destacó que "lo importante es la actitud" y respecto a la evolución del equipo de la mano de Rubi, apunta que ahora seguirán recibiendo "nuevas indicaciones a lo largo de la semana" porque "cada partido es diferente".