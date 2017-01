Del Bosque: "El racismo es un problema de la sociedad más que del propio fútbol"

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque ha declarado este martes que el racismo "es un problema de la sociedad más que del propio fútbol", pero que deben "poner el acento" en la formación de los más jóvenes para que sirva de base para crear un futuro sin discriminación.

"Es un problema de la sociedad más que del propio fútbol. Sí es verdad que debemos poner el acento sobre la formación de los chavales y que sirva de base", dijo Del Bosque en la mesa redonda de 'Sin respeto, no hay juego', campaña de la CadenaSER/PRISA Radio y la UNESCO para combatir la discriminación en el fútbol.

Además, indicó que "no" ha conocido nunca algún caso de discriminación dentro de un club y que por eso no le gusta que se generalice. "Sé que hay episodios, pero debemos tener cuidado y no generalizar con la violencia. Tenemos la obligación de tener una buena conducta porque la ejemplaridad es lo que más directo entra (a los aficionados", apuntó.

Por su parte, el director de relaciones institucionales del Villarreal, Marcos Senna, aseguró que afortunadamente no ha vivido "ningún tipo de discriminación", pero que sí ha visto casos que le han afectado indirectamente y son cosas que les entristecen mucho.

"Estamos aquí para intentar luchar contra todo tipo de discriminación. Debe ser muy duro para los que lo sufren. Muchas veces lo hacen (los aficionados) para intentar desviar la concentración del jugador, pero esta no es la forma. No hay que llamar a nadie 'negro de mierda'", agregó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, manifestó que "la educación es el camino" para erradicar el problema y afirmó que en la última asamblea de su organismo se aprobó que el diez por ciento de las cuotas fueran destinadas a favorecer la integración en el fútbol.

"En un vestuario no vemos a jugador negro, blanco o asiático, vemos sus cualidades. Este es el lenguaje de un vestuario y ojalá, con la educación, sea el lenguaje del mundo del fútbol", recalcó.

La presidenta del equipo femenino del Atlético de Madrid, Lola Romero, expresó que "han cambiado mucho los tiempos" y que si estuvieran hablando de machismo en el fútbol hace diez años "la historia sería muy diferente".

"Hace 16 años planteamos crear equipos benjamines y alevines para jugar contra chicos y nos dijeron que estábamos locas, con el paso del tiempo hemos ganado ligas y esa locura se ha transformado en un acto muy igualitario", subrayó.

De este modo, destacó que en el conjunto rojiblanco no hay cosa que se haga en el equipo masculino y que no se traslade al femenino. "Hay muchas entidades que están remando por hacer un poco más igual fútbol. Hace poco nos sorprendimos viendo a 15.000 personas en el Calderón en el partido ante el Barcelona. Debe ser algo normal que la gente vaya a divertirse y a ver a las chicas jugando al fútbol", remarcó.

Finalmente, el exfutbolista y ahora comentarista Michael Robinson explicó que la Premier League fue la "selva" durante mucho tiempo y que ha vivido "momentos profundamente difíciles en una sociedad podrida". "El fútbol también es la sociedad y hay que ponerle remedio", sentenció.

