Josep Pedrerol sale corriendo del plató de 'El Chiringuito' y no vuelve

El Chiringuito de Jugones analizó este 25 de eneron de 2017 la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey tras caer derrotado ante el Celta en el global de la eliminatoria (4-3).

Y en mitad del programa, Josep Pedrerol sorprendía a espectadores, tertulianos y público presente en plató al abandonar repentinamente el estudio para no volver.

"Tenemos que analizar muchas cosas más. ¿Ahora qué? ¿Qué pasará con el Madrid? ¿Dónde están aquellos que van a utilizar la derrota para machacar al club?", planteaba el presentador de Mega cuando aun restaban cuarenta y cinco minutos de programa.

"Analizadlo vosotros, yo me voy. Os quedáis con ellos", comentó el catalán al tiempo que recogía sus cosas y se marchaba del estudio sin dar explicaciones.

A partir de ese momento, Quim y Nacho Peña tomaron las riendas del programa. "Al final se ha ido. Yo pensaba que no se iba, que era broma. Me hubiera puesto chaqueta o algo más elegante, no sé", decía el segundo.

"Yo veo totalmente lógica la alegría en Barcelona tras la derrota del Madrid", retomaba Domenech tras las cuestiones planteadas por Pedrerol.

"Tu cállate, que ahora estás presentando, así que déjate de tocar las pelotillas", le interrumpió enfadado Tomás Roncero.