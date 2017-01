Luis Enrique: "Hace tres semanas esto era casi un velatorio"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, explicó que por el ambiente que se vivía en hace "tres o cuatro semanas" en el entorno azulgrana el equipo era "casi un velatorio" y que ahora parece "todo lo contrario", por lo que prefiere quedarse "en una posición un poco más recatada" para afrontar el partido de este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín (12.00 horas).

"Es curioso cómo cambian las dinámicas, incluso vuestras. Hace tres semanas o cuatro esto era casi un velatorio y ahora resulta que va a parecer que es todo lo contrario. Los profesionales no nos mantenemos ni en el blanco ni en el negro, sino en una posición un poco más recatada", aseguró el preparador culé en la rueda de prensa previa al encuentro.

Además, el asturiano explicó que como profesionales deben mantener la cordura y el control, tanto en las buenas situaciones como en las malas.

También aseguró que ve que los seguidores culés confían en su equipo por el rendimiento que ha tenido en estos últimos años.

"A la afición siempre la he visto confiando en su equipo a pesar de que hemos estado en momentos mejores, en momento peores... Al fin y al cabo el rendimiento que ha dado este equipo en los últimos años hace que el culé esté muy tranquilo, que piense que tiene un buen equipo y que vamos a mejorar siempre nuestro rendimiento".

Además, afirmó que aún queda mucha liga por delante y que su equipo está en una de esas rachas de victorias que te hacen escalar puestos en la clasificación y que espera alargarla "lo máximo posible" con el objetivo de recortar puntos a los conjuntos que están por encima.

Sobre el partido del Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad, aseguró que si ellos mismos no hacen sus deberes y ganan su partido no tiene "ningún sentido fijarse en los demás".

"Lo único que me interesa es el partido del Villamarín y ganar los tres puntos, que es la única manera que tenemos de acercarnos a los puestos de arriba".

"Luego, evidentemente, tenemos nuestras preferencias con respecto a nuestros rivales, pero no tiene ningún sentido fijarse en los demás si no haces lo deberes y no ganas tus partidos. Es muy fácil para nosotros ser los primeros en jugar nuestro partido, centrarnos en dar un buen rendimiento y esto ya será suficientemente complicado como para pensar en otro tipo de resultados".