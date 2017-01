Sampaoli: "Uno espera consolidar lo que hicimos en la primera vuelta"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, explicó la ambición de su equipo por "consolidar" la histórica primera vuelta en LaLiga Santander, donde marchan en segunda posición, empezando por sacar la victoria en "un campo complicado como es el del Espanyol".

"Uno espera tratar de consolidar lo que hicimos en la primera vuelta, sabiendo que empezamos en un campo complicado como es el del Espanyol. Ojalá tengamos la personalidad de los últimos partidos como visitante para volver a sumar", indicó en la rueda de prensa previa.

Sampaoli valoró el momento de sus rivales en lo alto de la tabla. "Son momentos distintos, más allá de que el Barcelona esté ahora por debajo, porque están en alza y van a sacar muchos puntos. El Real Madrid hoy está por delante de nosotros pero no está tan bien. Aún así, si recuperan jugadores y sensaciones, todo se equiparará. Los momentos dirán quién está mejor que otro", indicó.

"No ansiedad pero quizás sí frustración si no se logran los objetivos que conseguimos en la primera vuelta. Cuando uno se genera expectativas que no puede cumplir, el estado de frustración puede generar falta de creencia en la idea. Ojalá que no nos pase", añadió.

El técnico argentino valoró el estado físico de Vitolo. "La recuperación todavía no está consolidada como para que esté mañana. Veremos, pero el riesgo de que recaiga está ahí. Hay que estar muy atentos para ver qué nos conviene más", explicó, antes de referirse a la reciente incorporación de Walter Montoya.

"Es un jugador que en la última etapa estaba siendo seguido por muchos clubes en Argentina y su buen rendimiento le hace llegar a Europa. Por suerte ha sido firmado por nosotros y eso nos permitirá contar con un jugador importante, ya sea a corto plazo o a futuro", confesó.

"Todos los jugadores que están aquí fueron elegidos para este proyecto, y si alguno decide no estar dependerá de decisiones propias. Que se vaya un jugador que nosotros elegimos sería un fracaso. Con todo ello, ojalá que se pueda dar que Walter esté aquí y si no será en junio", añadió.