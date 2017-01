Zidane: "Benzema y Danilo no se borran"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que ni el lateral brasileño Danilo ni el delantero Karim Benzema se van a "borrar" en ningún partido, además de añadir que no hay trato de favor para el francés, y ha advertido del peligro que entraña el partido de este domingo 29 de enero de 2017 ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (20.45 horas) (Varane regresa a la convocatoria del Real Madrid ante la Real Sociedad).

"No creo que haya que preocuparse", dijo en rueda de prensa sobre el estado de forma del ariete galo.

"Está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que Karim puede dar en el campo, el público siempre quiere más de sus jugadores. El no se va a borrar y yo le voy a apoyar siempre, más cuando, entre comillas, tiene dificultades, porque desde fuera quieren molestar a los jugadores".

Sin embargo, más tarde aseguró que no percibe una campaña de los medios contra Benzema y desmintió que haya trato de favor hacia él por ser francés.

"No tengo favores para Karim, es un excelente jugador, el '9' del Madrid con Morata y Mariano. Hacéis vuestro trabajo -a los periodistas- y hay que aceptar las críticas. Estoy contento cuando veo escrito que somos buenos, así que cuando hay críticas hay que aceptarlas. Tenemos que seguir trabajando y creer en lo que estamos haciendo".

"Yo quiero mucho a mis jugadores, si dices una cosa mala de ellos me molesta. Siendo jugador del Real Madrid te pueden criticar, es parte del trabajo. Lo único que tenemos de más Karim y yo es el idioma, pero trato a mis jugadores de la misma manera".

"No voy a hablar de campañas, creo que es algo normal que seamos criticados. Es muy fuerte, lo va a admitir y va a dar lo mejor para el equipo. Lo que yo quiero es que den el máximo".

En este sentido, el técnico blanco considera que está haciendo una buena campaña, aunque todos pueden dar "más".

"El jugador siempre puede dar más, y el entrenador lo quiere. Benzema no lo está haciendo tan mal, ha marcado muchos goles, le veo bien, metido, lo único es que siempre le pedimos más".

También salió en defensa de Danilo, que anotó un gol en propia en el empate ante el Celta y que en el anterior partido de LaLiga fue abucheado por el Bernabéu.

"Lo más importante es que está listo y quiere jugar, él no se borra. Tiene personalidad y confianza en su juego".

"Necesita la ayuda de sus compañeros, pero sobre todo de la gente que va a venir a apoyar. Yo creo que la gente va a animar al equipo. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros, vamos a ganar siempre en la ayuda de ellos. Es un público exigente, pero vamos a ganar con su apoyo, no tengo duda de esto".

Tras la salida del lesionado Marcelo al campo de Valdebebas, Zidane fue optimista con su recuperación.

"Yo creo que no va a estar de baja un mes. Su sensación es buena y quería salir. Ver a Marcelo en el campo después de siete días me pone contento. No vamos a hacer tonterías".