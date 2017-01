El equipo de Zidane no deja pasar una: Real Madrid 3- Real Sociedad 0

El Real Madrid no perdonó los tropiezos de sus rivales por el título de LaLiga Santander y abrió este 29 de enero de 2016 a cuatro puntos su distancia con el FC Barcelona, con un partido menos, después de deshacerse este domingo en el Santiago Bernabéu por 3-0 de la Real Sociedad, aunque su fútbol dista todavía de ser brillante.

Los goles de Mateo Kovacic, de Cristiano Ronaldo y Alvaro Morata bastaron para sumar tres puntos que se presentaban vitales tras el empate azulgrana en el Benito Villamarín y la derrota del Sevilla ante el Espanyol, pero sobre todo para permitir a los de Zinédine Zidane ganar tiempo para poder mejorar un engranaje que no termina de funcionar y en el que la 'pegada' volvió a ser clave (Zidane: "Es una victoria importante después de algunos días difíciles").

No jugó un buen partido el líder ante su público, más benévolo de lo esperado. Impulsado por la potencia del todoterreno Kovacic y del trabajo de Lucas Vázquez, le bastó para derrotar a un conjunto donostiarra aseado en su apuesta futbolística, pero al que le faltó mirar con más ambición la portería de Keylor Navas.

La primera parte en el Bernabéu se pareció mucho a la noche. El Real Madrid, pese a tener mucho en juego, no terminó de calentar el partido desde el pitido inicial y eso permitió a la Real Sociedad vivir más desahogada y poder asentarse con el paso de los minutos.

