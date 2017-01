Víctor Sánchez del Amo: "Los árbitros no pueden acertar en todo"

El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, aseguró que los árbitros no pueden "acertar en todo", haciendo referencia al 'gol fantasma' que tuvo lugar en el partido que les enfrentó este domingo al FC Barcelona (1-1) en la vigésima jornada de LaLiga Santander.

"Con respecto a los temas de decisiones arbitrales, siempre decimos lo mismo, nosotros no nos quejamos ni cuando hay decisiones arbitrales que nos perjudican ni cuando nos favorecen, porque son cosas que forman parte del juego. Yo siempre defiendo la labor de los árbitros, que es dificilísima. Obviamente, no pueden acertar en todo, cuando hay errores que tienen incidencia en los resultados una vez van a favorecer a unos y otra vez van a perjudicar a otros", explicó en rueda de prensa.

Además, confesó que se van con una sensación de "rabia" por no haber conseguido llevarse los tres puntos del Benito Villamarín, después de haber hecho un "partido redondo". "La sensación recién acaba el partido es de rabia, porque hemos podido ganar el partido y entendemos que se nos han ido dos puntos igual que nos pasó la semana pasada contra el Sporting, que acabamos enfadados porque no fuimos capaces de conseguir la victoria", indicó "Cuando tienes tantas ocasiones y no las conviertes te da esa sensación de rabia. Pero, por otro lado, está la satisfacción y la felicidad de haber podido brindar a nuestra afición un partido redondo contra un rival todopoderoso como es el Barcelona, y estoy muy satisfecho con el trabajo de los jugadores, que han hecho una labor sensacional", apuntó.

Sánchez del Amo explicó que tanto los cambios en el once inicial, cinco respecto al de la pasada jornada ante el Sporting, como la motivación extra por enfrentarse a un rival de la entidad del Barcelona han influido en el resultado y el buen juego de su equipo. "Todo influye, los cambios en el once y la motivación extra de enfrentarse a un rival como el Barcelona... todos esos elementos influyen", afirmó.

"Cuando te enfrentas al Real Madrid o al Barcelona hay mucha más expectación, las circunstancias son diferentes; contra un grande tienes la oportunidad de hacer un partido que tiene más repercusión, eso influye en la motivación de los jugadores, por supuesto. Hay mucho más detrás del partido; para empezar, el grandísimo esfuerzo que han hecho nuestros jugadores, que han estado muy bien organizados, muy bien ordenados, con muy buenas ayudas, para dar un nivel muy alto en defensa y en ataque" comentó.

Sobre el éxito que tuvo su equipo gracias a la presión adelantada que frustró la salida del balón del conjunto catalán, el entrenador bético apuntó que cuando el Barcelona comienza a tocar en corto, si tienes una presión "efectiva y organizada", se le puede hacer mucho daño.

"Las virtudes del Barcelona de ese juego combinativo también te ofrecen la oportunidad de que si empiezan a jugar en corto y tienes una presión organizada y efectiva se pueden robar balones cerca de la portería, y eso le está pasando al Barcelona esta temporada y le ha pasado otras. Los equipos le están haciendo daño, aunque también hay que mantener un nivel de intensidad, de atención y físico durante los 90 minutos para sacar tajada de eso", explicó Al ser preguntado por la evolución que ha tenido Daniel Ceballos desde su llegada al conjunto verdiblanco, explicó que para él lo importante es el "crecimiento del equipo". "Para nosotros lo importante es el crecimiento del equipo; todos esos crecimientos individuales potencian el equipo. Estamos muy contentos del crecimiento de Dani, como de todos los compañeros. Una de las cosas que más satisfacción me da es ayudar a los jugadores a crecer y a que en ese crecimiento aspiren a lo máximo a lo que puedan llegar como futbolistas", comentó.