Cinco clubes de la Premier, investigados por supuestos abusos sexuales a menores

LONDRES, 30 (Reuters/EP) Cinco clubes de la Premier League y tres de la Championship, segunda división inglesa, están siendo investigados en relación con las denuncias de abusos sexuales de menores en el deporte desde la década de 1970, confirmó este lunes la policía británica.

El Servicio de Policía Metropolitana, que confirmó el mes pasado que había iniciado una investigación por denuncias en clubes de fútbol en Londres, señaló este lunes que había recibido 255 acusaciones de abuso sexual en 77 clubes o equipos.

"Este lunes 30 de enero, el equipo de investigación, con oficiales del Comando de Ofensas Sexuales, Explotación y Abuso Infantil, ha recibido 255 denuncias individuales", afirmó la Policía Metropolitana en un comunicado.

Además, aseguró que las denuncias estaban relacionadas con personas en 77 clubes o equipos, incluyendo cinco de la Premier League, tres de la Championship, tres de las League One y Two -tercera y cuarta división-, y 66 de otros clubes, que incluyen equipos no profesionales o aficionados.

A principios de este mes, la policía británica dijo que había identificado a 184 sospechosos potenciales y 526 víctimas, agregando que otros deportes también estaban implicados en el escándalo de abusos sexuales infantiles.

Las fuerzas policiales de todo el país iniciaron investigaciones después de que el exjugador Andy Woodward revelara en noviembre que había sufrido abusos de niño por parte de un entrenador de un equipo juvenil, lo que llevó a otros exprofesionales a presentar denuncias.

Las revelaciones de abusos en el fútbol son las últimas de una serie de escándalos pedófilos que han golpeado a Gran Bretaña en los últimos años. La policía británica dijo que habían derivado 1.016 denuncias de abusos deportivos a detectives especializados de una organización benéfica de protección infantil. El número de posibles víctimas (526) aumentó en 350 en diciembre, con 126 sospechosos.

El Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) dijo que 248 clubes de fútbol estaban afectados, aunque no todos estaban bajo investigación. Además, la policía dijo que 22 de los casos estaban relacionados con otros deportes como el rugby, la gimnasia, las artes marciales, el tenis, la lucha libre, el golf, la vela, el atletismo, el cricket y la natación.