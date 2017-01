Luis Enrique: "La eliminatoria pasa por marcar en el Calderón"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha afirmado este martes que la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid "pasa por marcar en el Calderón", aunque también ha reconocido que hará rotaciones de cara a este encuentro y en lo que resta de temporada, ya que sino sus jugadores "no llegarán ni al 15 de febrero".

"Espero dos partidos muy complicados. Tenemos claro que la eliminatoria pasa por marcar en el Calderón, además de superar su presión alta y el ambiente que nos encontraremos allí. Pese a ello, es una eliminatoria atractiva y a las altura de unas semifinales de Copa", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

Admitió que el Atlético no es el rival que más le ha exprimido ni demandado, aunque se acerca. "No es el equipo que más me haya exigido, pero compite a las mil maravillas. Siempre nos han generado problemas, replegando y cerrando espacios, o sino presionando alto y recuperando rápido el balón. Es un equipo trabajado y de alto nivel, de los mejores equipos del mercado europeo", manifestó.

"Debo comentar que he estado analizando el partido que jugamos ante el Atlético tanto esta temporada en LaLiga, como en la pasada en 'Champions'. Los tengo como referencia de cara al de mañana", matizó, avisando también que no espera que Simeone "cambie su estilo" dado que él tampoco lo hará.

No obstante sí avanzó que, de aquí al final, hará cambios en los onces iniciales. "Con el número de partidos y situaciones que tenemos, haré tantas rotaciones como pueda ya que sino los jugadores no llegan al 15 de febrero. Nuestro objetivo es tener opciones en todas las competiciones", explicó en referencia a posibles rotaciones.

Pese a ello, no quiso hablar de dos ausencias que tendrá para este duelo de la ida de semifinales, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. "Estoy contento con lo que tengo, y una temporada se supera haciéndolo con toda la plantilla, y que todos puedan ayudar. No es lo mejor hablar sobre los que no pueden estar", aclaró.

"LA LIGA TENDRA UN CAMPEON JUSTO" "Todo lo que sea ayudar a los árbitros estoy a favor ya que no se pierde nada volviendo a ver una jugada repetida. Además, para las cosas que son claves, como goles fantasmas o agresiones, comportaría una tranquilidad a la hora de señalar una cosa u otra", reiteró, haciendo hincapié en posibles ayudas tecnológicas, como el ojo de halcón, de cara al colectivo arbitral.

En este sentido, sobre el gol que no les dieron en el Benito Villamarín pese a que el balón entró claramente, negó que el Barça pueda perder LaLiga por los árbitros. "La única realidad de este campeonato es que habrá un campeón justo. Tenemos como objetivo meter presión a los de arriba y ser competitivo en las demás competiciones", concluyó.

No entró al trapo de la renovación de Leo Messi. "Tengo ya por salud personal no hablar de la renovación de nadie. He declarado en infinidad de ruedas de prensa a lo largo de la temporada", afirmó Luis Enrique en relación a la renovación de Messi, aunque de quienes sí quiso hablar fue de Mascherano y Umititi.

"'Masche' no solo destaca por su polivalencia o calidad de sacar el balón jugado, sino también por su trabajo sin balón y jerarquía. Tenerlo en tu equipo es muy positivo. Por su parte, Umititi ha encajado bien por las cualidad físicas y tácticas que tiene. Está mejorando su nivel que ya tenía en el Lyon", reiteró.