Previa del Atlético de Madrid - FC Barcelona

Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras este miércoles en el Vicente Calderón --21.00 horas/Gol-- en la ida de las semifinales de la Copa del Rey con la intención de ir con ventaja a la vuelta en el Camp Nou y recuperar sensaciones dado que ambos llegan algo desconectados a un pulso que, en sus precedentes, se presumía como el de ahora igualado, intenso y vibrante a partes iguales.

Esta vez no es la Liga de Campeones, como en los cuartos de final de la temporada pasada, sino la Copa del Rey y con el billete para la final en juego el escenario que espera a un Atlético de Madrid que no está cumpliendo con sus expectativas en LaLiga y a un Barça al que le sucede tres cuartos de lo mismo y que, tras una recuperación del buen juego y mejores sensaciones, se estancó ante el Betis (1-1).

Por mal que lleguen ambos, un duelo Atlético-Barça no suele defraudar y menos en una eliminatoria que tiene un gran premio; optar al primer título en juego de la temporada. Para afrontarlo el cuerpo técnico barcelonista ha tomado nota del 2-0 encajado la pasada campaña en la vuelta de esos cuartos de final de la 'Champions', cuando los rojiblancos dieron la vuelta al 2-1 del Camp Nou con un 2-0 que les daría el pase a 'semis' y a la posterior final perdida ante el eterno rival.

También ha sido objeto de estudio el 1-1 del Camp Nou de esta temporada en LaLiga Santander, un duelo en el que los blaugranas fueron superiores sobre todo en cuanto a vocación y presencia ofensiva pero en el que acabaron cediendo un empate por un inoportuno resbalón que fue un reflejo de lo sucedido, y es que Simeone optó de nuevo por ir a buscar petróleo con lo mínimo, renunciando a todo ataque que no llegue a balón parado o en jugada aislada de contragolpe, y el Barça cayó en la trampa pese a que dispuso de muchas más acciones y ocasiones que Oblak se encargó de desbaratar, siendo el mejor de los suyos. Una situación que ahora podría cambiar.

La evolución del juego del Atlético en esta campaña hacia un estilo todavía más directo y atrevido hace que cuando sus jugadores tienen puntería conviertan sus disparos en armas letales. Quizá no se metan tan atrás porque tienen más argumentos asociativos. Siguen siendo un muro en defensa pero con más despliegue ofensivo. Ya no es necesario buscar la contra porque ha aparecido el gusto por ir con el balón controlado hacia arriba. Habrá que ver, pues, si ese cambio es patente contra el Barça o si bien Simeone opta por recurrir a la efectividad del pasado.

No tendrá el técnico colchonero a José María Giménez por una lesión muscular de grado I-II en el adductor largo del muslo derecho, producida en el transcurso del empate sin goles contra el Alavés de la pasada jornada en Mendizorroza. Un tropiezo que les deja cuartos a diez puntos del Real Madrid, que todavía tiene un partido por jugar, y a seis del FC Barcelona, que también ha perdido fuelle en esa lucha por LaLiga.

El Benito Villamarín fue testigo de la peor versión del Barça de los últimos meses, por lo menos hasta que el Betis se adelantó (1-0) y tuvo una clarísima ocasión para ampliar su ventaja. Entonces sí se enchufaron los de Luis Enrique para empatar e incluso para merecer ganar, con ese gol 'fantasma' que el árbitro no concedió y que tanto está dando de que hablar estos días, propiciando quizá una implantación prematura del 'ojo de halcón'.

Un debate que no debería esconder ni hacer olvidar que el conjunto blaugrana no jugó para nada bien, desconectado el tridente, aislado como si Messi, Suárez y Neymar fueran una península. Y es que sin Sergio Busquets ni Andrés Iniesta, que también son baja para este partido de ida, el centro del campo blaugrana sufre para hilvanar el juego y enlazar con los tres astros de arriba, que se antoja de nuevo complicado si no cambian las tornas.

Puede que Luis Enrique mueva ficha y cambie piezas, o incluso de dibujo, para no toparse de lleno con una trabajada defensa colchonera que, pese al bajón de juego de los de Diego Pablo Simeone, sigue siendo de lo mejor del equipo. El Atlético compite "a las mil maravillas" según el técnico blaugrana, que deberá encontrar la fórmula para intentar marcar si no quiere ver complicada, o cuesta arriba, la eliminatoria.

No estarán Busquets, Iniesta ni tampoco Lucas Digne, con molestias en su rodilla izquierda. Tampoco Marc-André Ter Stegen, que descansará y dejará su puesto en la portería a Jasper Cillessen. Por contra, regresa a la lista y quizá sea esa pieza que desatasque el centro del campo y la creación blaugrana Rafinha, ya recuperado de su elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha.

EL CALDERON COMO AVAL.

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta la cita con la tranquilidad que le da jugar en su feudo la ida de una eliminatoria a doble partido. Más de un 80% de eficacia presentan los pupilos del 'Cholo' Simeone, que se han mostrado tremendamente fiables ante su público. En esta ocasión, y antes de rendir visita al Camp Nou, querrán hacerse fuertes en casa para viajar a la Ciudad Condal con el mejor aval posible.

Para el partido, el técnico argentino tiene cinco bajas: las consabidas de Oblak y Augusto Fernández, así como las de Giménez y Tiago, lesionados recientemente, y el ganhés Thomas Partey, que continúa disputando la Copa de Africa. Dada la ausencia de Tiago en la medular, el 'Cholo' podría optar por Koke y Saúl para sostener el centro del campo con Gabi por detrás.

En la punta de ataque, Gameiro esperaría su oportunidad desde el banquillo de igual manera que Fernando Torres. La apuessta de Simeone pasaría por Griezmann como única referencia ofensiva. En los costados estará auxiliado por Juanfran, que ha rendido muy bien en el interior últimamente, y Carrasco, otra amenaza para los barcelonistas en un partido que bien puede valer media presencia en la final de Copa.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLETICO DE MADRID: Moyá; Vrsaljko, Godín, Savic, Filipe Luis; Gabi, Saúl, Koke, Juanfran, Carrasco; y Griezmann.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Mascherano, Rakitic, André Gomes; Messi, Suárez y Neymar.

--ARBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Vicente Calderón.

--HORA: 21.00 horas/Gol.