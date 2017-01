Simeone: "Jugar una semifinal por sexta vez en cinco años me llena de emoción y orgullo"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que le llena de "emoción y orgullo" afrontar la sexta semifinal de un torneo en los cinco años que lleva en el banquillo rojiblanco, que en este caso será frente al FC Barcelona este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Vicente Calderón (21.00 horas), estadio del que ha dicho que no se imagina "un escenario mejor" para la cita ante los culés.

"Siento un orgullo absoluto por estos futbolistas que, en estos cinco años que llevamos, van a jugar la sexta semifinal. Como entrenador, con lo que cuesta tener continuidad, que te lleven a una semifinal por sexta vez me llena de emoción, orgullo y alegría, y no me imagino un escenario mejor que el que presentará el Calderón mañana", confesó en sala de prensa el día previo al partido.

El argentino analizó al rival de Copa, y comentó que lo que más claro tiene de cara a la alineación que presentará su homólogo Luis Enrique son "los tres de arriba", en referencia a Leo Messi, Luis Suárez y Neymar. "No me gustaría que tengan razón en eso de que el Barça sabe sacar lo mejor de nosotros, porque la intención nuestra es siempre dar lo mejor en cada partido. Ellos están acostumbrados a sacar buen resultado sin merecerlo", dijo.

"Nos encontraremos contra un rival que es, seguramente, el mejor del mundo, y unos futbolistas fantásticos. Los tres de arriba resuelven el 80 % de lo que sucede en los partidos. El Barça puede jugar de muchas formas en el centro del campo, pero eso no cambiar a los tres de arriba. Messi jugará donde vea que puede hacer daño", indicó.

Simeone también hizo una valoración de los resultados que están cosechando esta temporada, y afirmó que "el partido ante el Barça no puede marcar la temporada del Atlético de Madrid". "El equipo está trabajando y continuamente busca lo mejor. Seguramente este año la irregularidad en los partidos y en los puntos nos ha generado esta situación. Cuando uno viene de un buen partido tiene la continuidad del buen juego, o se imagina que va a continuar el buen juego. Venimos de jugar un buen partido en Bilbao, un partido regular en Eibar en Copa y un partido malo contra el Alavés", recordó.

"El partido nuestro que más me ha gustado desde que volvimos de vacaciones fue contra Las Palmas en Copa. Fue el partido más completo, con líneas juntas y ritmo estable. Siempre buscamos acercarnos a eso. Tuvimos buen partido contra el Athletic y no pudimos rematar. El partido en Eibar, en cambio, fue regular, así que siempre intentamos parecernos al mejor partido que hemos hecho", afirmó.

LA POLEMICA DEL VIDEOARBITRAJE, POSITIVO.

Además, el técnico cree que la polémica que generó el gol que no subió al marcador en el Betis-Barça es positiva "para que haya soluciones". "Siempre es bueno que pasen cosas para que haya soluciones. Si le pasa al Barcelona o al Real Madrid tiene mas repercusión y evidentemente se busca mejorar. Ha pasado en otros partidos y no tiene la misma repercusión. Que pase esto me pone contento, no porque haya salido perjudicado el Barcelona, sino de cara al futuro, que es lo que nos interesa a los entrenadores y a los futbolistas", manifestó.

Por otro lado, Simeone restó importancia al enfado de Carrasco, que golpeó una botella tras ser sustituido en el partido contra el Alavés. "Que los jugadores se enojen me pone contento. Evidentemente, me imagino que primero se enojan con ellos mismos cuando no tienen un buen partido, y posiblemente muchas veces se enojan con el entrenador porque no los saca, porque quieren jugar. Así que no estoy preocupado", confesó.

Finalmente, Simeone analizó el estado de forma de Gabi Fernández, de quien dijo que es "regular" y "un jugador importantísimo" para la plantilla. "A Gabi le veo bien. Siempre es regular. Más allá de los compañeros que tenga, que son diferentes, él ha mantenido su regularidad. Si él tiene la fortaleza que hay que demostrar todos los partidos, sigue siendo un jugador importantísimo para nosotros", concluyó.