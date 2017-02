Héctor Hernández: "La llamada del Granada me motivó mucho"

El defensa vallisoletano Héctor Hernández ha indicado este miércoles, durante su presentación como nuevo jugador del Granada, que la llamada de el club andaluz le motivó "mucho", y aseguró que con "trabajo, esfuerzo y sacrificio" sacarán adelante la complicada "situación" en la que se encuentra actualmente el conjunto nazarí.

"La llamada del Granada me motivó mucho. Tenía ganas de partir hacia aquí. Los compañeros me han sorprendido para bien, a pesar de todas las internacionalidades", indicó el nuevo lateral izquierdo nazarí. "Quiero dar las gracias a Lucas (Alcaraz) y 'Piru' (Javier Torralbo) por la confianza. También agradecer a la Real Sociedad que me lo pusieron tan fácil", subrayó respecto a su cesión hasta final de temporada procedente del conjunto 'txuri-urdin'.

Héctor, que lucirá el dorsal 23, se mostró optimista en lo referente a arreglar la difícil situación que atraviesa el Granada en LaLiga Santander (actual colista con 10 puntos). "Lo vamos a sacar hacia delante con compromiso y estando unidos. El Granada CF y la ciudad merecen tener a este equipo en Primera División. Creo que con la llegada de los nuevos, trabajo, esfuerzo y sacrificio sacaremos esto adelante", declaró en sala de prensa, donde fue presentado junto al guardameta portugués Rui Silva.

"No me asusta nada. He venido sabiendo la situación en la que estamos. Para mí es una motivación como futbolista demostrarme el tipo de jugador que soy", manifestó el futbolista de 25 años, quien se describió también como "un jugador que defiende y que se incorpora con facilidad al ataque". "Me considero rápido y dispuesto a dar todo por mi compañero", finalizó.