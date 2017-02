Orellana: "El Valencia es un grande y me hacía ilusión venir"

El nuevo jugador del Valencia CF, Fabián Orellana, ha asegurado en su presentación que le hacia "muchísima ilusión" recalar en el conjunto valencianista porque lo considera un "grande" del fútbol español y, en este sentido, ha destacado que rechazó varias ofertas de otros clubes, también de fuera de LaLiga, que eran mayores económicamente porque ha priorizado el aspecto futbolístico.

"No dudé en ningún momento en venir aquí y lo único que quería si salía del Celta era venir al Valencia. Es un equipo grande y me hacía muchísima ilusión venir aquí. Para venir aquí rechacé ofertas de fuera que era bastante interesantes a nivel económico, pero a veces no prima lo económico sino lo deportivo", aseguró en rueda de prensa.

Orellana dio las gracias al Valencia por habérsela "jugado" por él y apuntó que espera responder a esa confianza jugando bien. "Tuve muchas ofertas de España y de fuera pero cuando me enteré del Valencia fue la prioridad, dije a mi representante que quería venir al Valencia lo primero y último, lo único que quería era venir aquí", recalcó.

De momento el atacante chileno ya ha hablado con Voro y sabe que el técnico quiere trabajo. "Hablé con el entrenador y me pidió lo mismo que a todos los jugadores, que primero entrene bien y ya después se verá quién juega. Con Santi hablé, estaba muy contento de que hubiera venido, que el vestuario es bueno y que hay que seguir igual y tirar esto para arriba", apuntó en referencia a Santi Mina.

Y es que con Mina coincidieron en el Celta de Vigo, donde el chileno le hizo como anfitrión en el primer equipo. "A Santi le conozco de Vigo, un chico muy trabajador y humilde. Un chico especial, le tomé mucho cariño y como yo le ayudé a él ahora creo que él me ayudará a estar aquí con los compañeros", comparó.

No quiso, no obstante, hablar de los motivos de su marcha de Vigo, donde no contaba para el técnico Eduardo Berizzo. "Lo que pasó en Vigo prefiero dejarlo en el pasado, me quiero centrar en el Valencia. El equipo venía mal pero en los últimos partidos ha jugado bien, hay que mantener esa línea e intentaré aportar lo máximo que pueda", manifestó.

"Me encuentro bien. Mañana entrenaré con el grupo y será decisión técnica, espero poder jugar y lo que me toque, aunque sean diez minutos o lo que sea, intentaré aportar. Me gustaría jugar dentro del once. Me da igual la posición que juegue, me gusta jugar arriba pero no tengo una posición que me acomode más que otra, me gusta jugar y hacerlo bien", argumentó.

Reconoció que el Valencia tiene "muy buenos jugadores" y que su objetivo para lo que resta de temporada es intentar ayudar al grupo. "Intentaré ayudarles a ellos y ellos a mí a ser mejor jugador. Intentaré ayudar dando asistencias o lo que sea. Esto lo sacamos todos juntos, no un jugador sólo", comentó.

"Normalmente no me doy mucho con la gente que no conozco pero con mis amigos me llevo bastante bien, no me gusta pelear. Me etiquetan así pero la gente no me conoce. No puedo caerle bien tampoco a todo el mundo", respondió al ser preguntado por su fama de conflictivo.