Walter Montoya: "Trabajaré para ganarme un lugar dentro del equipo"

El centrocampista argentino Walter Montoya trabajará para ganarse un "lugar" dentro de su nuevo, un Sevilla que es un "grande" de Europa, y apuntó que tiene que pensar "solo" en el club hispalense y en acomodarse "rápido" porque llegar a su selección "se verá" con el trabajo del "día a día".

"Tengo que pensar solo en el Sevilla, en acomodarme rápido y poder ganarme un lugar en el equipo. Lo de la selección argentina se verá con el trabajo del día a día", indicó este miércoles en la rueda de prensa de su presentación recogida por la web del club hispalense.

El argentino, de 23 años, está "muy contento" y "agradecido" porque el Sevilla le haya dado esta "oportunidad". "Con mi representante y Central elegimos esta opción que es la mejor. Lo poco que he visto de la ciudad me gustó y la afición es muy buena. Es una gran oportunidad para mí", destacó.

Montoya es un jugador versátil aunque juega como "volante por la derecha". "Puedo jugar también por dentro y me siento cómodo igual. Soy rápido y me gusta ir hacia delante siempre. Mi objetivo principal es integrarme rápido al equipo con los compañeros. Siempre me pongo objetivos cortos y quiero conocer a los compañeros, que según tengo entendido es un grupo muy bueno", matizó.

El centrocampista explicó que siempre tiene "claras" las cosas y tomó la decisión de ir a Sevilla "rápido". "De la noche a la mañana tuve que hacerlo y estoy convencido de lo que decidí", comentó. "Marcos Rubén, un compañero de allí, me habló del Sevilla y me dijo que no dejara pasar la oportunidad", añadió.

Además, el 'Chaque', como le conocen en Argentina por ser de El Chaco, cree que su adaptación al equipo será rápida porque en el fútbol argentino también tiene mucha importancia el "físico". "Es muy dinámico y explosivo y hay pocos espacios. Lo físico creo que va a ser lo de menos, aunque con el balón puede que sea algo distinto, pero antes quiero saber cómo juega el técnico y qué es lo que quiere de mí", señaló.

"Con el anterior técnico en Central jugábamos mucho con el balón y se nos dio bien. Eso me puede dar una ventaja aquí y lo que está demostrando el Sevilla es importante", añadió el nuevo fichaje sevillista.

Para este, el Sevilla "tiene un gran equipo" y jugadores "de selección". "Tenerlos al lado me va a servir para aprender de ellos en el día a día. Obviamente me faltan cosas porque tengo 23 años y es importante tener estos compañeros y este técnico con los que aprender", explicó.

Además, que el técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, sea argentino es una "ayuda". "Pero eso no quiere decir que tenga un puesto asegurado. Desde esta tarde me pondré a trabajar con sacrificio para acercarme más a poder tener una oportunidad", advirtió.