El Sevilla prohíbe todo símbolo de 'Biris' en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC ha anunciado este jueves la prohibición de cualquier símbolo, distintivo o pancarta del 'Grupo Biris' o 'Biris Norte' en el Ramón Sánchez Pizjuán, declarados "violentos" después del auto judicial del incidente el pasado mes de diciembre en un bar de la capital andaluza, donde miembros de dicho grupo protagonizaron una batalla campal contra seguidores de la Juventus de Turín.

"El Grupo Biris, o Biris Norte, ha protagonizado el suficiente número de incidentes violentos y desordenes públicos como para merecer la calificación de violento", afirma el club andaluz en un comunicado en su página web oficial, sobre el informe recibido de la Comisión Estatal contra la Violencia.

Todo ello después de que el auto judicial del 22 de diciembre de 2016, por los incidentes ocurridos en 'La Taberna El Papelón' en la previa del partido contra la Juventus de Turín y que fueron protagonizados exclusivamente por integrantes del grupo Biris, un total de 14 personas. El Sevilla comunica la expulsión de los 11 que eran abonados del club.

"El Consejo de Administración del Sevilla FC ha decidido que no se permitirá el acceso al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de ninguna pancarta, bandera, o cualquier otro elemento de animación que contenga, total o parcialmente, la terminología de 'Biris' o 'Biris Norte', sus siglas o sus símbolos identificativos. Dicha medida será igualmente aplicada en todos los estadios en los que el Sevilla FC actúe como equipo visitante", explica.

"No se permitirá la exhibición pública y colectiva de los mencionados elementos aun cuando fueran de reducido tamaño. El uso privado o personal de dichos elementos no será objeto de prohibición en el Ramón Sánchez-Pizjuán, si bien, y para que no haya lugar a dudas, el club no puede garantizar a sus aficionados que en otros estadios se siga esta misma práctica", añade.

"El club está elaborando, y dará a conocer a sus aficionados en las próximas fechas, un protocolo destinado a la catalogación de los elementos de animación de sus seguidores con arreglo a la legislación vigente, con objeto de facilitar el acceso de los mismos en todos los estadios", finaliza.