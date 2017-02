Gaizka Garitano: "Tenemos la necesidad de ganar contra el Betis"

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Gaizka Garitano, ha señalado que el encuentro de este viernes ante el Real Betis "es muy importante", ya que el conjunto gallego tiene "la necesidad de ganar", además de la "oportunidad" de acercarse a su rival en la tabla de LaLiga Santander.

"Cuando no ganas estás preocupado, ahora venimos de perder y por supuesto sabemos que para nosotros el partido de mañana es muy importante. Vamos a jugar contra un buen equipo y tenemos la necesidad de ganar", indicó el técnico vasco, quien reconoció no haber entrado "bien en los dos últimos partidos" ante Las Palmas y Eibar. "Es algo que hemos hablado y que debemos corregir. Pero entrenar eso no es fácil, es una cuestión de actitud", dijo.

Sobre su rival en la jornada 21, el Real Betis, Garitano destacó que "viene de hacer un gran partido contra el Barcelona". "Lo tenemos a 4 puntos y ahora tenemos la oportunidad de alcanzarlos, pero para eso hay que ganarles", afirmó. "Hemos jugado este año tres veces contra ellos y en las tres ocasiones han sido partidos muy igualados y difíciles para nosotros y para ellos", continuó.

Preguntado por los movimientos realizados por el Depor durante el mercado invernal, el de Derio se mostró "contento con las incorporaciones", aunque consideró que "no por traer más jugadores te refuerzas mejor". Además, mencionó que el hecho de reforzar la plantilla es "complicado" puesto que han "sufrido una baja muy importante como la de Ryan Babel".

Precisamente uno de los recién llegados es el extremo neerlandés Ola John, novedad en la lista para el encuentro ante el Betis. "Es un futbolista de calidad, que puede jugar en las dos bandas y sabe lo que hace con el balón. Su problema es el ritmo de juego y su condición física, que debe aumentar", puntualizó.

Por último, preguntado sobre la intención del club gallego de renovarle si se cumplen los objetivos, Garitano declaró que "eso es ahora mismo lo menos importante" tanto para él como para el club. "Estamos en una situación delicada y los objetivos no están cumplidos, por lo tanto cuando llegue ese momento ya veremos", finalizó.