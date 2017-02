Asier Garitano: "Me espero un Atlético de Madrid muy competitivo"

El entrenador del Club Deportivo Leganés, Asier Garitano, aseguró que espera "un Atlético de Madrid muy competitivo" en su visita al Vicente Calderón este sábado (18.30 horas), ya que es un equipo que "deja hacer muy poco" y lleva "muchos años compitiendo con los mejores", aunque confía en que sus jugadores puedan "competir con ellos".

"Me espero un Atlético de Madrid muy competitivo. Tiene mucho mérito. Muchos años compitiendo con los mejores, con una estructura clara, con diferentes jugadores que incorporan y siguen a alto nivel. Son muy buenos y espero la mejor versión. Espero que podamos jugar un buen partido para poder competir con ellos", indicó el técnico del 'Lega' antes de afrontar este sábado la visita al feudo colchonero.

Sobre el conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, que este miércoles cayó (1-2) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, Garitano destacó su solidez defensiva. "Es difícil porque es un rival que a los contrarios les deja hacer muy poco a no ser que tengas jugadores como tiene el Barcelona, que buscan soluciones en todos los sitios. Si no, a la mayoría de los rivales en Primera les deja hacer muy poco. Por eso es capaz de competir absolutamente con cualquiera. A nosotros no nos dejaron ni chutar a portería, ni acercarnos", señaló el técnico de Vergara sobre el encuentro de la primera vuelta.

Precisamente aquel 27 de agosto de 2016, en la jornada 2, el conjunto pepinero consiguió un valioso empate (0-0) en Butarque. "Era el segundo partido, el primero en casa. Era bastante sencillo por la motivación y la ilusión de todos los que estamos dentro y de la gente de fuera. Sabía que el equipo iba a competir bien, la motivación y la ilusión era grande", manifestó el entrenador del Leganés.

Aunque esta vez el escenario será más complicado, Garitano espera que sus jugadores peleen y que el choque sirva para afrontar mejor el resto de la temporada. "Intentaremos buscar algunas situaciones. Vamos a intentar ir allí, volver a competir bien con ellos y ver qué nos dejan hacer. Ahora llevamos más partidos, hemos incorporado gente. Además vamos como visitantes, no tendremos a la gente a favor como teníamos aquí. Espero que esta clase de partidos nos ayuden para lo que va a venir, que va a estar bien", puntualizó.

"LA GENTE DE LEGANES ESTARA CON EL EQUIPO" Además, la presencia de la afición pepinera en el Vicente Calderón puede ser un aliciente para el equipo del sur de Madrid. "Que vayan y disfruten. Espero que los aficionados salgan de allí contentos por el esfuerzo, por cómo se va a presentar el equipo. Que intenten ver un buen partido y luego a ver si somos capaces de sacar algo. Son una parte fundamental, sé que estarán allí y van a animar. De aquí a final de temporada tienen que estar con los jugadores porque si no será difícil conseguir el objetivo. Estoy convencido de que la gente de Leganés estará con el equipo", recalcó.

Por último, sobre los nuevos futbolistas incorporados en el mercado de invierno y su posible presencia en el once de este sábado, Garitano subrayó que "es importante que todo el mundo sienta competencia". "Hemos pasado semanas y meses en los que inconscientemente seguro que algunos no veían eso. Para rendir al máximo en perfiles como el nuestro hace falta eso. Espero que la gente se involucre en lo que es el Leganés, en cuál es el objetivo, y que podamos ser un poco mejores", concluyó.