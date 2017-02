José Castro: "Biris no significa violencia, sino animar y llevar en volandas al equipo"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha afirmado este viernes que "Biris no significa violencia, sino animar y llevar en volandas al equipo", en un intento por diferenciar el concepto Biris que, dice, "es un sentimiento de todos los sevillistas", del grupo Biris Norte, al que la Comisión Estatal contra la Violencia ha catalogado como violento, tras lo cual el club hispalente prohibió el uso de su simbología y del término 'Biris' en los campos de fútbol.

El presidente del club de Nervión confesó en una entrevista a Radio Marca que ha intentado "explicar" a la Comisión 'Antiviolencia' la diferencia que hay entre Biris y Biris Norte, especialmente tras los incidentes que ocurrieron en el día previo al partido de 'Champions League' contra la Juventus en la taberna El Papelón, cuando un grupo de radicales del Sevilla agredió a seguidores del equipo italiano.

"Se lo hemos explicado, porque queremos que entiendan que aquello fue obra de unos pocos y que la palabra Biris es otra cosa, es un sentimiento de todos los sevillistas que nació en 1975, que nos abarca a todos, desde Gol Norte, Fondo, Gol Sur o Preferencia", indicó.

"El tiempo nos tendrá que dar la razón, porque la palabra Biris no tiene que significar violencia, sino animar, apoyar y llevar en volandas a nuestro equipo. Pero Antiviolencia entiende que es lo mismo y están en un error. La afición del Sevilla FC le demostrará que hay que descriminalizar la palabra Biris, porque Biris somos casi todos los sevillistas", afirmó.

LA PROHIBICION DE 'BIRIS' POR PARTE DEL SEVILLA Castro dijo que el tema de la prohibición de la terminología 'Biris' y de sus símbolos por parte del club es un tema "delicado", pero se vieron "obligados" a tomar esa medida por la catalogación que hizo la Comisión Antiviolencia del grupo Biris de violento.

"Es un tema delicado, pero no es nuevo. Es una medida que toma el Sevilla FC, pero que nos hemos visto obligados a tomar. Desgraciadamente Antiviolencia ha denominado como violento al grupo Biris y Biris Norte, por culpa de unos pocos, y eso conlleva que no podamos dar acceso a esos símbolos. Desde que el grupo Biris fue catalogado como violento, el club se reunió con la Comisión Antiviolencia para defender que debería diferenciarse entre el concepto Biris, que es un sentimiento muy arraigado en nuestra afición, y el concepto Biris Norte. Pero para ellos no es así, lo que nos obliga a que la prohibición vaya para todos", apuntó. En su opinión, el origen de todas estas medidas está en la reyerta que se produjo con aficionados de la Juventus, cuando "se pudo acabar con la vida de una persona". "Aficionados del Sevilla FC no pueden cometer esa atrocidad que, recordemos, pudo acabar con la vida de una persona, sin que nosotros no tomemos medidas", dijo, y añadió que "la esencia Biri no se puede castigar porque es la esencia de muchos sevillistas.

Respecto al uso de elementos de animación, Castro apuntó que sí se pueden llevar "megáfonos, altavoces o bombos", y los aficionados a nivel personal pueden vestir "una camiseta o una bufanda que ponga Biris". "Lo que no se puede entrar es una pancarta, porque nos obliga Antiviolencia, con simbología Biri, pero sí megáfonos, altavoces o bombos. Y tampoco es real que no puedan entrar aficionados porque lleven una camiseta o una bufanda que ponga Biris", dijo, y añadió que esperan que haya "la misma ley para todos" los equipos.

Finalmente, Castro condenó de forma enérgica la agresión que sufrió la peña sevillista 'A 1.000 kilómetros de Nervión' en Barcelona, que fue atacada durante su 10º aniversario por un grupo de encapuchados con bates y porras extensibles. "Es de las cosas más desagradables que he vivido en el fútbol. Algo estamos haciendo mal, y yo me incluyo, en el fútbol cuando hay esos energúmenos que son capaces de hacer cosas como esas", concluyó.