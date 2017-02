Previa del Atlético de Madrid - Leganés

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Club Deportivo Leganés en un partido que será el último derbi liguero de la historia que acoja el estadio Vicente Calderón (18.30 horas/beIN Sports) con motivo de la vigésimo primera jornada de Liga, en la que los rojiblancos querrán ganar tras dos empates consecutivos ante un Lega que llega más reforzado e imprevisible que nunca por sus siete incorporaciones en el mercado invernal.

El equipo del 'Cholo' Simeone intentará recuperar su mejor tono este sábado tras el titánico esfuerzo del pasado miércoles en Copa frente al FC Barcelona. Los colchoneros, sin descuidar la vuelta, tratarán de dar portazo a la racha de tropiezos en Liga para no dejarse alcanzar por Real Sociedad y Villarreal, quienes le pisan los talones a uno y dos puntos respectivamente.

Sin embargo, el Atlético no encontrará en el físico a su principal problema, pues este viernes uno de sus futbolistas, Lucas Hernández, fue detenido por presunta violencia machista. Una noticia que ha enturbiado la previa del choque, más marcada por el defensa rojiblanco que por el propio partido. El Atleti ya ha pedido que se respete la presunción de inocencia y ha mostrado su rechazo a cualquier tipo de violencia.

Volviendo al verde, los del Manzanares no podrán contar con los lesionados Giménez, Augusto, Oblak y Tiago, al igual que Thomas, que continúa disputando la Copa de Africa. De esta forma, el 'Cholo' apostaría por su once de gala y en función del resultado podría dar descanso a sus jugadores más habituales de cara a la visita al Camp Nou, entre ellos, su bandera Antoine Griezmann. El que será un fijo es el capitán Gabi, que no jugará en Barcelona por sanción.

Los rojiblancos confían en poder dejar el triunfo en casa, algo que -por cierto- no pudieron hacer en la última visita del Leganés a su templo, en Segunda División. Corría la temporada 2001/02 y los pepineros ganaron en el Calderón con goles de Oscar Fernández y Villa. El técnico local aquel curso, Luis Aragonés, reconoció la superioridad de un Lega que no ha vuelto desde entonces a la casa de los atléticos.

El telón de fondo es el principal argumento para un Leganés que llega a la ribera del Manzanares con muchos cambios y deseando que su oponente no desvíe la atención del Barça y la Copa del Rey. No le sirvió de mucho ante Alavés y Celta en las jornadas precedentes, pero siempre es una distracción a la que se agarrarán los pepineros.

VARIOS CAMBIOS EN EL ONCE PEPINERO.

Además, los pupilos de Asier Garitano afrontan el duelo con hasta siete nuevos jugadores, de los cuales dos podrían debutar ante el Atlético de Madrid. Es el caso de Erik Morán, fichado del Zaragoza el último día de mercado, o de Siovas, que todavía no ha debutado con el Lega pese a llegar procedente del Olympiacos a comienzos de enero.

La alineación pepinera, sin el brasileño Gabriel por sanción, es toda una incógnita, incluso en la punta de ataque, donde Alberto Bueno podría disponer de sus primeros minutos como jugador del Lega. "Espero que ahora podamos ser un poco mejores. Es importante que todo mi equipo sienta la competencia", afirmó el míster leganense en rueda de prensa.

Garitano ha ensayado esta semana con defensa de cinco, pero el acompañante de Erik en la manija es una moneda al aire. Alberto Martín está recién recuperado y Rubén Pérez -al igual que el extremeño- está apercibido de sanción con cuatro tarjetas amarillas. Una situación que condicionará, sin duda, el once que dispondrá el técnico de Bergara este sábado.

La cita será histórica para un Leganés que ya fue capaz de robarle un punto al Atleti (0-0) en su estreno en Butarque en la máxima categoría. Una vuelta completa ha pasado desde entonces, más de cinco meses de competición en los que el Lega ha ganado más partidos lejos de su estadio que al calor de su afición. Enfrente, un Atlético que "puede ganar a cualquier equipo del mundo", avisó Garitano.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES: ATLETICO DE MADRID: Moyá; Vrsaljko, Savic, Godín, Filipe Luis; Gabi, Saúl, Koke, Gaitán; Griezmann y Gameiro.

LEGANES: Herrerín; Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Siovas, Adrián Marín; Rubén Pérez, Erik Morán, Szymanowski, Samu García; y Guerrero.

--ARBITRO: José María Sánchez Martínez (C.murciano).

--ESTADIO: Vicente Calderón.

--HORA: 18.30/beIN Sports.