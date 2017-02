Valverde: "Pese a que nos suelen ganar no somos un rival sencillo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha reconocido este viernes que el equipo deberá hacer un partido "perfecto" para que su próximo rival en LaLiga Santander, el FC Barcelona, no tenga un buen día, aunque también ha señalado que intentarán plantear en el Camp Nou "un duelo intenso y con ritmo" pues no cree que sean un rival "sencillo".

"Conocemos el escenario y la situación. Pese a que en su campo nos suelen ganar, no somos un rival sencillo. Sabemos que lo tenemos que hacer perfecto para que el Barça no tenga el día, además de hacer un sobre-esfuerzo. Por tanto, arriesgaremos mucho pese a tener a un rival fuerte delante", apuntó en rueda de prensa.

Aún así, añadió que la idea de su equipo es la de ser intensos aprovechando que el Barça viene de jugar el miércoles contra el Atlético la ida de las semifinales de la Copa del Rey. "Nos interesa que el partido tenga ritmo e intensidad. Ellos vienen de jugar un partido el miércoles, y podemos llegar más frescos aun sabiendo que debemos correr más, ya que cuentan con jugadores con una calidad técnica altísima", aseguró.

"En Copa, en el partido de San Mamés ya les apretamos mucho en la salida de juego, y ya en el Camp Nou buscaron el golpeo en largo a las espaldas de nuestros defensas. Esa es una de sus armas, ya que tienen laterales profundos y jugadores desequilibrantes arriba", explicó teniendo como referencia los duelos de octavos de Copa de la presente campaña.

Una de las preocupaciones en esta temporada de Valverde es la falta de gol, ya que es el octavo equipo menos goleador de LaLiga, con 26 goles en las 32 jornadas disputadas hasta el momento. "Está claro que debemos mejorar fuera de casa nuestros números, y eso se consigue creando más situaciones de gol en el área rival. Aún así, los partidos en el Camp Nou se plantean de una forma diferente a los demás", manifestó.

"Podemos establecer cometer menos infracciones, pero qué opciones tienes cuando Neymar te viene en velocidad, ¿le dejas pasar? Tienen un índice de efectividad increíble sus lanzadores. Me gustaría encontrar la solución", reiteró en referencia a la efectividad de los lanzadores de faltas del Barça.

Por otro lado, alabó el buen momento que está atravesando Muniain. "Tiene una forma de jugar característica, ya que a pesar de jugar en la parte izquierda le gusta entrar por dentro. Nos adaptamos a su tendencia. Tiene más libertad aunque también obligaciones defensivas. Nos interesa que tenga contacto con el juego y participe ya que está en un momento magnífico", aclaró.

"A Yeray lo veo bien. Se incorporó bien y está cerca del momento de jugar, ya que además no hace falta en los siguientes partidos tan seguidos que tenemos. Podría incluso ser titular en el Camp Nou tras las molestias que ha tenido Bóveda", explicó.

Finalmente, reconoció que es "un privilegio" poder llegar a ser el entrenador con más partidos a sus espaldas en la historia del Athletic, aunque ante el Barça igualará el récord de Clemente. "Son cosas que van llegando pero que nunca te las has propuesto como objetivos. Son cifras importantes y cuando miras para atrás son muchos partidos, y si llega ese momento es porque los resultados me han acompañado y he tenido buenos jugadores. Es todo un privilegio", concluyó.