Simeone: "Torres ha firmado cuatro días fantásticos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, elogió a su jugador Fernando Torres tras ganar al Leganés (2-0) con motivo de la 21º jornada de Liga y aseguró que ha firmado "cuatro días fantásticos" tras la segunda buena mitad que hizo ante el FC Barcelona en la Copa del Rey.

"Esto habla muy bien de su fuerza para seguir trabajando y peleando. Siempre se ha entrenador de la mejor manera y esa es su gran virtud. Lo fue desde siempre", indicó el 'Cholo'. "Ojalá siga en esa línea. Los entrenadores estamos para seguir lo que vemos y ahora es evidente", añadió el técnico argentino en rueda de prensa.

Sin embargo, Simeone regateó la pregunta de la renovación de Torres. "Esto es algo que depende del club y del jugador. En el fútbol son dos partes las implicadas", añadió antes de analizar el triunfo ante el Leganés.

"Tuvimos momentos buenos y momentos malos en ambas partes. Creo que empezamos bien, luego bajamos el ritmo y nos acomodamos un poco, pero arrancamos genial en la segunda mitad. No fuimos continuos, pero también es normal. Veníamos de varios partidos y no es excusa es la realidad. Esperemos seguir respondiendo", explicó.

Además, Simeone defendió a Griezmann tras fallar un nuevo penalti, el cuarto de los cinco que ha lanzado en la Liga española. "Son situaciones que da el fútbol. Hasta Maradona tuvo un tiempo que le tocó errar penales. Cualquier futbolista pasa por esto. Messi el año pasado, Neymar alguna vez. Griezmann es uno más de ellos y también puede fallar un penalti", defendió al delantero francés.

Por último, Simeone reconoció que el partido ante el Lega "no" le gustó "nunca". "Desde anoche me sentí raro. El tiempo estaba feo y era una situación compleja, pero los jugadores lo resolvieron bien enseguida", finalizó el técnico colchonero, que aseguró que cambió a Saúl porque "no estaba haciendo un buen partido". "El 1-0 se nos quedaba corto y posiblemente con Correa mejoraríamos entre líneas. Así salió, perfectamente. Bienvenido sea ese movimiento", finalizó.