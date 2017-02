Torres: "Cada partido esta temporada puede ser el último para mí"

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres aseguró que "cada partido esta temporada puede ser el último" como colchonero y aseguró que este sábado, frente al Leganés, "todo ha sido positivo" tras la victoria por 2-0 gracias a su doblete.

"Nuestra atención tenía que estar en este partido. Sabíamos de la dificultad del Leganés y sabemos que nuestra situación en Liga no es la que esperábamos a estas alturas. Está claro que necesitamos sumar de en tres en tres para no dejar escapar a los de arriba, que se dejen algún punto e ir acercándonos", resumió.

Respecto a su futuro con el Atlético de Madrid, el 'Niño' dijo que él da "todo" en cada encuentro sin mencionar nada sobre una hipotética renovación. "Siempre me he sentido un privilegiado por el respaldo que he tenido de la gente en este club y para mí cada partido esta temporada puede ser el último. Así lo afronto y es una manera más de buscar la motivación", añadió Torres, del que su entrenador Simeone destacó "su capacidad para trabajar" durante los entrenamientos.

"Hoy hemos vivido un día bonito, he marcado dos goles contra el rival que debuté hace 16 años y todo es positivo. Ha habido fases del partido en las que se ha visto a ese Atleti que quiere todo el mundo", espetó el de Fuenlabrada antes de ser preguntado por el partido de vuelta de semifinales ante el FC Barcelona.

"Ahora ya sí podemos pensar en el partido de Copa. Es muy claro lo que queremos, estar lo más cerca posible a la versión del segundo tiempo del partido de ida. Queremos arriesgar, ser valientes y ganar al Barça por más de un gol. Seguro que esta victoria ante el Leganés nos dará más confianza y esto a veces es muy necesario", finalizó.