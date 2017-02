Marcelo Díaz: "Nosotros diríamos que vamos a jugar aunque la gente corra peligro"

El centrocampista chileno del RC Celta, Marcelo Díaz, ha asegurado que la suspensión de su partido contra el Real Madrid es "totalmente entendible", pero ha apostillado que los futbolistas querrían "jugar aunque la gente corra peligro", añadiendo que le parece "absurdo" que el Alavés haya pedido la suspensión del próximo duelo de Copa del Rey.

"Si el Ayuntamiento toma una decisión así nosotros poco podemos hacer. Nosotros nos dedicamos a jugar, nos pagan para eso. Si las decisiones que se toman fueran consultadas al equipo nosotros diríamos que vamos a jugar aunque la gente corra peligro, pero si es por seguridad nosotros no tenemos que hacer nada", valoró Díaz ante la prensa.

El chileno recordó que no les "compete" a los jugadores juzgar una suspensión. "Es otra la gente que ha decidido que no se juegue por seguridad y es totalmente entendible. No me importa nada lo que opine la gente ni los otros equipos, solo me importa lo que hacemos acá. La forma en que preparamos el partido del Real Madrid va a ser la misma en la que prepararemos el partido contra el Alavés: no perdiendo el foco de atención", explicó.

Repasando lo ocurrido este fin de semana, señaló que la plantilla del Celta se reunió el sábado para "entrenar el sábado con todas las ganas de jugar contra el Real Madrid y por la tarde se les comunicó que no iban a jugar "por seguridad". Más allá de eso, no tenemos nada que hacer", dijo, agregando que le "parece absurdo" que el Alavés haya pedido la suspensión de la vuelta de la semifinal copera.

"Berizzo dijo que iba a poner al equipo alternativo y ellos también pusieron equipo alternativo ayer (contra el Sporting de Gijón). No me cabe en la cabeza por qué piden el aplazamiento del partido. Si querían igualdad de condiciones ya la tenemos", recalcó.

En este sentido, el internacional chileno subrayó que "llegar con ritmo y competición a ese partido es muchísimo mejor". "Contra más compitas, mejor preparación física vas a adquirir, así que ventajas no hay ninguna. Los dos equipos llegamos de la misma forma y veremos el miércoles qué tal nos va", avanzó.

En el plano puramente deportivo, vaticinó "un partido igual" al de ida, saldado con empate a cero en Balaídos. "Será un partido muy intenso, muy disputado en todas partes de la cancha, con ambos queriendo mantener su portería a cero y desde ahí hacerlo lo mejor posible. Tanto el Alavés como nosotros tenemos claro cómo jugar este partido y ganará el que cometa menos errores", concluyó.