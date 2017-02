Bauza: "Sería un poco raro ver a Messi con otra camiseta que no fuese la del Barcelona"

El seleccionador de Argentina, Edgardo Bauza, ha señalado este martes antes de acudir al partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Atlético de Madrid en el Camp Nou que quiere que Leo Messi sea "feliz" y que será el '10' quien elija su futuro, si bien ha dejado claro que sería "raro" no verle en un club al que aseguró no haber criticado por no darle descanso.

"Sería un poco raro verle con otra camiseta que no sea la del Barça, pero su futuro lo elegirá él. Yo lo que quiero es que sea feliz. Me alegra mucho su presente en su club y por la selección también", señaló en declaraciones a Esports Cope recogidas por Europa Press.

Por otro lado, matizó las declaraciones que hizo en septiembre cuando Messi se lesionó jugando con el Barça antes de fechas internacionales, provocando su ausencia con Argentina para los partidos ante Perú y Venezuela el 6 y 11 de octubre del año pasado. Entonces, Bauza comentó a Fox Sports que el conjunto catalán les pedía que cuidasen al delantero pero que "ellos mucho no lo cuidan". "Se malinterpretaron mis palabras sobre el Barça. Yo dije que a Messi le cuidamos todos", aclaró este martes el técnico.

Sobre otro blaugrana, Javier Mascherano, y sus variaciones en el terreno de juego al jugar de mediocentro en la selección y habitualmente como central en Barcelona, negó que sea un problema. "Lo bueno es que Mascherano juegue. Sus condiciones le permiten manejar en dos o tres posiciones. Es un líder, un jugador indiscutible", aseguró.

Finalmente, preguntado por su colega y compatriota Diego Pablo Simeone, destacó que "es un técnico con una enorme jerarquía". "El día que yo no esté es uno de los técnicos muy potables para ser seleccionador de Argentina", se sinceró Bauza.