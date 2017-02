LaLiga invirtió un 33 por ciento menos que en el mercado de invierno de 2015-2016

LaLiga ha invertido tan solo 18 millones de euros en refuerzos invernales, un 33 por ciento menos que la temporada pasada, en un mercado donde se ha alcanzado una inversión total en Europa de 633 millones de euros y que sigue liderado por la Premier League, que ha gastado 277 millones, un 10 por ciento más que la campaña pasada Así lo indica el 'Football Transfer Review', el estudio que recoge los principales movimientos de fichajes en el fútbol europeo y que ha sido desarrollado por 'Prime Time Sport', compañía dirigida por Esteve Calzada, y que revela que los equipos de LaLiga Santander han optado por controlar el gasto después de un verano muy activo en fichajes, en el que se alcanzaron los 477 millones de euros.

Además, para el informe, la imposibilidad de fichar por parte del Real Madrid y Atlético de Madrid por la sanción de la FIFA, sumada a la tradición del FC Barcelona de no fichar en invierno, también ha contribuido a mantener en niveles mínimos la cifra de gasto.

En total, 42 han sido las nuevas incorporaciones a la Liga española en invierno, de las cuales un 80 por ciento han sido en calidad de cesión (29) y fichajes a coste cero (5). A nivel de clubes, el Sevilla ha sido el que más ha invertido con 10,5 millones y Granada (2,8), Málaga (2), Celta (1,2) y Betis (1) son los otros que han pagado para reforzar sus equipos.

Para la Liga española, la inversión del curso 2016/2017 -495 millones de euros entre invierno y verano- supone la tercera más alta de su historia, lo que confirma que pese al descenso de la última ventana, mantiene la calidad de sus jugadores. FC Barcelona -123 millones- y Atlético de Madrid -81- han sido los equipos que más han invertido.

Por otro lado, los ingresos por ventas de los equipos nacionales han disminuido un 50 por ciento (33 millones) en el mercado de invierno, siendo esta la cantidad más baja de las principales ligas de Europa.

LA PREMIER, LA QUE MAS VENDE Y RECAUDA Continuando con el mercado invernal, la Premier League no solo se sitúa en cabeza como la que más inversión (277 millones de euros) en fichajes realiza, sino que también ha sido la que más ha recaudado por ventas de jugadores (282).

Sin embargo, la sorpresa del mercado la ha protagonizado la Ligue 1 francesa (153), que ha multiplicado por cinco el gasto de la temporada pasada y que ha sido posible gracias a los 70 millones que ha invertido el PSG, convirtiéndose en el club que más ha gastado del continente gracias a los fichajes de Julian Draxler y Gonzalo Guedes.

La Bundesliga y la Serie A, por su parte, se sitúan tercera y cuarta con 99 (un 153 por ciento más que la temporada pasada) y 87 (más 12 por ciento) millones de euros, respectivamente. Por el contrario, en cuanto a ventas de jugadores, la liga italiana se coloca segunda con 85 millones de euros, cantidad alejada de los 33 que ha conseguido LaLiga.

Si se tiene en cuenta los mercados de invierno y verano, las cinco grandes ligas (Premier, Ligue 1, Serie A, Bundesliga y LaLiga) han vuelto a lograr un récord histórico de inversión con 3.900 millones de euros, que suponen un 14 por ciento más que el año anterior. El campeonato inglés vuelve a liderar la clasificación con 1.636 millones de euros, mientras que LaLiga se sitúa cuarta con 495.

El fichaje más caro del invierno en Europa ha sido el del alemán Julian Draxler, que le costó al PSG 40 millones de euros, seguido por los del brasileño Gabriel Jesús (32/Manchester City) y el portugués Gonzalo Guedes (30/PSG). En España, la incorporación del centrocampista argentino Walter Montoya al Sevilla por 5,5 millones de euros ha sido la más costosa.

Finalmente, el estudio refleja el potencial de la Superliga China, la cual logró la temporada pasada su récord histórico en inversión de jugadores (345 millones de euros). Hasta la fecha, los clubes de la liga asiática han gastado 218 millones de euros y habrá que esperar hasta final de mes para saber la cuantía total.

TEBAS: "ES DIFICIL QUE CHINA NOS SUPERE A GOLPE DE TALONARIO" De este modo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que, pese a que el 25 por ciento de la población mundial pertenece a China, no cree que la Superliga de este país llegue a competir ante las grandes ligas europeas. "A golpe de talonario tendrían que fichar a once jugadores por club y por mucho dinero que tengan no creo que lleguen a ese nivel", indicó durante la presentación del informe celebrada en el Consejo Superior de Deportes.

"No veo un peligro a corto plazo. Lo que sí puede pasar es que se lleven a las estrellas, pero este fenómeno ya se ha producido en otros países como en Estados Unidos, Emiratos Arabes Unidos o Rusia, que se han llevado jugadores de primer nivel. Pero, es difícil de hacerlo a golpe de talonario", subrayó.

Por otro lado, el dirigente del fútbol español aseguró que en LaLiga "no hay clubes deficitarios" y que esto se ha producido gracias a que los inversores ya no ven que haya "competencia desleal" en el fútbol español, pero que "hay que organizar las categorías inferiores porque en su opinión "están siendo mal gestionadas y se están yendo a la ruina", apuntó.

"Tenemos que ser sensibles a todo lo que sucede en el fútbol español. Segunda B y Tercera División están en una situación ruinosa. Muchos desciende por impagos y otros desaparecen. La mayoría de los clubes están hartos de ver cómo se están gestionando estas categorías y LaLiga también. Tiene que haber un cambio radical. Lo ha habido en la UEFA y en la FIFA, a ver si ahora va a ser el fútbol español el único que va a contar con (Angel María) Villar -presidente de la RFEF-", argumentó.

Al acto de presentación del informe asistieron también el subdirector general de Deporte Profesional y Control Financiero del CSD, Fernando Puig de Bellacasa; y el consejero delegado de 'Prime Time Sport', Esteve Calzada.