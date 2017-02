Tebas asegura que el Real Madrid "no presionó" para jugar ante el Celta pese al temporal

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que mantuvo varias conversaciones con el Real Madrid tras suspenderse el partido que el conjunto blanco tendría que haber jugado este domingo ante el Celta en el estadio de Balaídos, pero que no recibió ningún tipo de presión y que el equipo de Florentino Pérez tan solo hizo "todo lo posible para poder jugarlo".

"No presionó. Tuve conversaciones con el Real Madrid y lo único en lo que estaban interesados era en jugar el partido y quería hacer todo lo posible. La alcadía es el responsable del cierre del recinto (Balaídos)", dijo Tebas durante la presentación del informe Transfer Review', que recoge información sobre los principales movimientos de fichajes del fútbol europeo.

Además, señaló que no se le puede echar el problema al estado del estadio de Balaídos porque había vientos huracanados en toda Galicia y el mismo vio fotos donde se veía "una torre de alta tensión doblada y muros que se habían caído". "Si hubiesen caído cuatro gotas, estaríamos de acuerdo todos. Y para muchos parece que aquello no fue nada", indicó.

"No podemos decir que los estadios están mal y no podemos tomar ninguna medida. Solo tenemos que seguir como lo están haciendo los clubes, mejorando sus estadios. También tenemos que poner más conectividad para que los 'millenials' no deben de ir a los campos", agregó.

Por otro lado, sobre el comunicado que emitió el Real Madrid, en el que lamentó las "desafortunadas" declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que el conjunto blanco "puede tener algo de razón", pero que él no hubiese actuado de "una forma tan drástica como ha hecho" el equipo de Chamartín.

"Cuando salimos de nuestras fronteras, los aficioandos no son como nosotros. No es bueno que se suspenda un partido por el tiempo, pero afectan otras cosas más y en la Premier League también pasa. Es una pena que se haya volado la cubierta, pero eran vientos huracanados y no por ello podemos decir que estuviese en malas condiciones", añadió.

El presidente de LaLiga afirmó que no sabe cuándo se jugará el encuentro entre el Celta y el Real Madrid porque no es una decisión que le corresponda al organismo que dirige, pero que propondrán "varias fechas" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Somos uno más de los que oyen, pero propondremos fechas a la RFEF, que es el órgano competente. Yo no pongo los horarios. Daremos unas recomendaciones y van a ser varias", subrayó.

"NO VAMOS A IMPUGNAR EL REGLAMENTO ELECTORAL DE LA RFEF" Al ser preguntado por el reglamento electoral de la RFEF, aprobado ya por el Consejo Superior de Deportes (CSD), respondió que, pese a sus discrepancias "en algunos puntos que no son esenciales", no van a impugnarlo y que le preocupa más el calendario y cómo se va a desarrollar el acto de la votación".

En este sentido, dejó claro que el CSD ha tenido que moficiar en una semana y hasta en dos ocasiones el reglamento electoral de la RFEF, quedando así constatado que no había un problema personal entre el antiguo presidente del CSD Miguel Cardenal y el presidente de la Federación, Angel María Villar.

Finalmente, comentó que las quejas arbitrales no dañan la imagen de LaLiga porque esto es algo que "pasa en todos lados". "Cuando veo las ruedas de prensa de Guardiola o Mourinho van por las mismas o incluso más. Si es verdad que se están viendo a un nivel más exagerado que otras temporadas y que ahora hay más sensibildiad por lo que pasa", argumentó.