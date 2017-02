¿Quieres saber como se las arregló Leo Messi para deshacerse definitivamente de sus ruidosos vecinos?

La estancia del 'dios' del Barça en Castelldefels no ha sido siempre tan pacífica como parece (Las 10 respuestas más comprometidas de Leo Messi).

El crack argentino tuvo hace tiempo un conflicto con sus vecinos, debido al ruido que éstos hacían.

Según desvela su compañero de equipo, Ivan Rakitic, el 10 culé decidió cortar por lo sano.

"Con los vecinos no he tenido ningún problema. No como Leo Messi en Castelldefels. Tuvo que comprarle su casa a los vecinos porque eran ruidosos y así poder estar solo".

En una entrevista a la revista croata Novi Lis, el azulgrana Rakitic sorprende al asegurar que no conoce prácticamente nada de Barcelona a pesar de estar allí residiendo desde hace más de dos años:

"Las zonas más turísticas que he visitado las he visto desde la segunda planta de un autobús turístico, cuando hemos celebrado títulos con el Barça. Nunca he estado en las Ramblas y en Montjuïc, por ejemplo, solo dos veces".

Antes de llegar a la Ciudad Condal, Rakitic residió en Sevilla, lugar en el que nació su novia, Raquel Mauri.

El jugador también señala las diferencias entre ambas ciudades:

"No puede decirse que sea catalán, no puedo admitir eso teniendo una mujer que es de Sevilla (risas)... El ambiente en el que vivimos ahora es completamente diferente al de Sevilla. No tienen nada en común. En Sevilla las personas son más como nosotros. La gente es muy amable y agradable en Sevilla, muy cercana. Sólo hacen falta cinco días para conocerte como si fueran cinco años. En Sevilla son muy abiertos. Cuando se necesita algo siempre te tienden la mano".