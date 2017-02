Yeray Alvarez: "Mi renovación ya estaba hablada antes de mi operación"

El central del Athletic Club Yeray Alvarez recalcó su satisfacción por la ampliación de su contrato hasta 2022 con el club, una renovación que "ya estaba hablada" con el presidente Josu Urrutia antes de que tuviese que pasar por el quirófano por un tumor en un testículo.

"Estoy muy contento. Ya estaba hablado antes de mi operación. Para mí es algo muy grande renovar por este club dónde me he formado y empecé desde pequeño", señaló Yeray Alvarez en rueda de prensa tras darse a conocer su renovación. "Cuando ocurrió todo -lo de la enfermedad- el 'presi' me llamó y me dijo que sobre ese tema no iba a cambiar nada, que estuviese tranquilo", añadió.

El central valoró el "apoyo" que ha recibido estos meses. "Estoy muy a gusto con mis compañeros y cómo me tratan los aficiones. El apoyo que me han dado lo he valorado y en cinco años más de contrato notas que el club tiene mucha confianza en ti", subrayó.

Tras su ampliación de contrato, el central tiene una cláusula de rescisión de 30 millones, no muy alta en comparación con la de otros compañeros. "Las cantidades de las rescisiones suelen ser altas, pero yo sobre ese tema no controlo mucho", se limitó a comentar.

A mediados de enero el defensa volvió a los entrenamientos después de ser operado y superar un cáncer testicular. "Día a día ves como te encuentras. Mis sensaciones entrenando eran buenas y solo me faltaban verlas sobre el campo. No me equivocaba y seguían siendo buenas", apuntó.

Volvió a jugar el pasado sábado frente al FC Barcelona 46 días después de ser operado y se encontró "muy bien". "Físicamente al final del partido notaba cansancio, las piernas te pesan y era un equipo muy bueno que exigía físicamente", detalló.

Para el defensa, el final del pasado año fue "muy, muy rápido" por "todo" lo que le ha pasado. "Al principio todo parecía que no iba tan bien pero todo se ha arreglado", aclaró.

"NECESITAMOS GANAR AL DEPORTIVO" El vizcaíno debutó esta temporada con el primer equipo de la mano de Ernesto Valverde después de su gran campaña con el 'B'. "Yo conocía mi rendimiento. No es lo mismo jugador en Segunda División que en Primera y te sorprendes de que estés tan bien y tan a gusto, pero cada uno sabe el nivel que tiene y lo que puede llegar a ser", destacó.

Para Yeray Alvarez sería "bueno" que Ernesto Valverde se quedara en el club. "Estoy muy a gusto con él y ha sido la persona que me ha hecho subir arriba y que esté dónde estoy hoy", matizó el central, que confesó que el extremeño, que cumple este jueves 53 años, les dejó "elegir" el modo de entrenamiento, y que no les "afecta para nada" los rumores sobre la renovación o no del entrenador.

El próximo partido del Athletic es este sábado frente al Deportivo en San Mamés y el canterano dejó claro que necesitan "ganar" y están "confiados" en sacar los tres puntos. "El Deportivo es un equipo que va abajo y necesita ganar también. En casa estamos jugando muy bien y fuera no tanto", confesó.

Por otro lado, y respecto a una posible llamada de Julen Lopetegui para ir a la selección, apuntó que es una "satisfacción" que el seleccionador le tenga en su agenda y "diga esas cosas" sobre él; mientras que respecto a las posibles ofertas que le pueden llegar de otros equipos confesó que no piensa en "nada de eso". "Todo lo que salga ahí está, pero yo estoy muy a gusto aquí", remarcó. "Siempre voy a estar ahí para ayudar al equipo y para hacerlo lo mejor posible", añadió.

"A mí no me importaría que fuese en San Mamés. Es un campo increíble en el que da gusto jugar. Yo, por mí, encantado", sentenció preguntado por la posibilidad de que el estadio rojiblanco acoja la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés.