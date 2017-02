El exsevillista Enzo Maresca anuncia su retirada a los 37 años

El centrocampista italiano Vincenzo Maresca se ha despedido este viernes del fútbol profesional, poniendo fin precisamente el día de su 37º cumpleaños a una extensa carrera en la Serie A italiana, marcada también por la consecución de dos Copas de la UEFA con el Sevilla y una estancia de dos temporadas en el Málaga.

"Con 37 años, después de casi 20 años de fútbol, he decidido terminar mi carrera. Han sido años vividos con inmensa pasión, pasión que me ha llevado a jugar en cuatro países diferentes, pasión que me ha dado la posibilidad de conocer culturas y mundos diferentes", explica Maresca en la carta que el club sevillista ha publicado en su página web este viernes.

"Estoy orgulloso de todas las camisetas que me he puesto", continúa su mensaje el italiano, quien se acuerda de su debut profesional con "el West Bromwich Albión en 1998". Por supuesto, Maresca agradece también "la oportunidad de crecer como jugador y como hombre" que le han dado clubes como "la Juventus, Fiorentina, Sevilla, Olympiacos o Málaga", entre otros, así como el club de su retirada, el Hellas Verona.

El futbolista de 37 años ostenta un amplio palmarés, tanto a nivel nacional como europeo, a lo largo de una carrera que llega casi a las 20 temporadas. Con la Juventus logró una Supercopa italiana (2002) y un Scudetto (2003); a los que se sumaron dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa de Europa (2006) y una de España (2007) para terminar con una Copa del Rey (2007) su etapa en el Sevilla. Para el recuerdo sus dos goles en la final de la 'UEFA' de 2006 contra el Middlesbrough, que acabaría 4 a 0 a favor de los de Nervión.

"Un 'gracias' a todos los compañeros que me han acompañado en esta historia bellísima. Estoy tranquilo. Siento la necesidad de empezar una historia nueva y estoy feliz. Porque cada día puedo abrazar a mi familia, única fuente de energía. Desde siempre y para siempre. Gracias fútbol", finaliza la carta con la que Enzo Maresca cuelga definitivamente las botas.