Gaizka Garitano: "Tenemos la necesidad de ganar fuera de casa"

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Gaizka Garitano, ha destacado antes de enfrentarse al Athletic Club este sábado la "necesidad" que tiene su equipo de ganar lejos de Riazor, por lo que ante el conjunto vasco deberán confiar en sus posibilidades para hacer un buen partido ante un equipo que es "muy fuerte" en casa.

"Necesitamos ganar fuera de casa especialmente, sumar puntos y da igual si jugamos en San Mamés o en otro sitio. Tanto allí como en cualquier otro lado la necesidad sería la misma. Quiero que al equipo se le vea la necesidad y las ganas de ganar", dijo Garitano en rueda de prensa.

No obstante, consciente de la dificultad de sacar algo positivo del estadio bilbaino, donde los de Ernesto Valverde se hacen "muy fuertes", destacó que viajan "con ganas" y "con todo lo que se necesita para sacar un buen resultado". "Confiamos en nuestra posibilidades para sacar algo bueno", recalcó.

"Fuera de casa lo veo peor (al Athletic), pero en su estadio se hacen muy fuertes y el partido se hace largo. Tienen futbolistas determinantes y son muy fuertes en el área rival. También tienen rachas de 15/20 minutos muy fuertes, en las que te meten debajo de la portería. Ahí es donde tenemos que defender bien", agregó.

A excepción del portero Davy Roef, el técnico deportivista cuenta con toda su plantilla, algo "bueno porque aumenta la competencia" y hace que "todo el mundo pelee por un puesto". "Incluso para entrar en la convocatoria. Ahora hemos tenido que dejar fuera a cuatro y es difícil para mí, pero ojalá se me presente esta circunstancia todos los fines de semana porque es bueno para el equipo", argumentó.

Finalmente, al ser preguntado por Bruno Gama, explicó que no le ha dejado fuera de la lista, ni a él ni a ningún otro jugador, porque tenga "nada personal", sino porque no puede convocar a más de 18 jugadores. "Estoy muy contentos con todos y no tengo nada en contra de los que he dejado fuera", sentenció.