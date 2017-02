El equipo de Zidane se merendó a otro: Osasuna 1 - Real Madrid 3

Zidane perseveró con el 3-5-2 que había usado ya en Sevilla y Vigo con resultados más bien pobres. Tres centrales (y Casemiro) tejiendo una red de confianza e inconsecuencia para los laterales brasileños.

Del ambiente: Osasuna tiene mascotas paritarias (chico y chica) que iban por el campo de la mano persiguiendo un ideal de pareja ingrávida.

Los estadios de España se dividen en los que ponen reguetón y los que ponen Kortatu o música ska. Estos segundos son los que deparan aquello que antes se llamaba “partido norteño”.

Tras lo visto en El Sadar, se puede concluir que el 3-4-3 o 3-5-2, según el antojo posicional del inquieto Isco, es un sistema que o no se ha trabajado aún lo suficiente o es contrario a los patrones motrices y psicotácticos de los jugadores del Madrid, que volvieron a hacer un partido malo ante el (literalmente) «rival más débil».

El Osasuna tuvo una primera ocasión por la derecha, en jugada de Jaime Romero. El 17 era el mejor de su equipo y una amenaza constante para el Madrid. Partía de un lugar entre Marcelo y Nacho. Un lugar en blanco, sin marca, vacío. De semejante lugar, pero en la derecha, llegaría el gol local.

Tras ese desfogue rojillo, el partido entró en una fase traumatológica. Fuentes hizo sonar el gong de los tobillos de Cristiano, y poco después se produjo la lesión de Tano en una colisión con Isco. Fue lo que tradicionalmente se define como un lance «escalofriante». La tibia pareció romperse, la pierna combarse. Marcelo lo miraba horrorizado. Es ese tipo de lesiones que hacen apartar la mirada de la televisión a quienes no la apartan jamás.

El partido prosiguió con un Madrid sin balón ni acierto personal ni colectivo y con algunos problemas por la banda de Riviere y Romero, bien propulsados por Atienza en la media.

Lo mejor del Madrid eran quizás los desmarques de Cristiano. En el 23, Benzema prefabricó un gol que el portugués remató con la derecha.

Antes del gol y tras el gol, el Madrid siguió pareciendo un equipo sometido a un techo de pulsaciones, con muy mala salida de balón y un ligero pasmo posicional en la defensa.

En el 32, una nueva inexactitud de Danilo le permitió a Fuentes alargar un pase al desmarque de Sergio León, lejos y quietos los tres centrales blancos. El balón botó varias veces y el delantero pudo pensarse la vaselina ante un empequeñecido Keylor. El pase de Fuentes nacía de ese sitio tras el lateral y antes del central que pareció todo el partido una zona muerta para el Madrid, como ese metro lateral que no vemos al conducir, pero que existe.

La reacción del Madrid fue ligera. Con 1-1, Benzema falló una nueva ocasión clamorosa ante Sirigu. Como había dado el gol anterior no se le podía criticar mucho, pero la jugada fue desesperante porque retrató a Benzema: un remate que no era remate, sino un acompañamiento. En la proximidad de la pelota y de la cal, en Benzema no se animó ningún instinto. Esta frialdad siempre se ha señalado como una virtud de goleador, pero en Benzema parece más bien otra cosa.

Ni se entendía a Benzema ni a Isco, que con su trote playero deambulaba por el campo como un ser sin brújula, abarcando una cantidad de campo continental. Mucho trabajo muy lejos.

Antes del descanso, y como Osasuna seguía llegando, Keylor le paró a Riviere un peligroso chut en el área.

No hubo cambio táctico en el Madrid tras el descanso.

Los ultras le hablaban a su equipo de fútbol como los místicos a Dios. «No importa que llueva si estoy cerca de ti», y Keylor volvió a parar con mérito. En el 3-5-2, Marcelo y Modric quedan unos metros más lejos de la salida de la pelota. Teniendo que participar más, el lateral participa menos.

El partido siguió igual para el Madrid, si no peor. Entró James, Marcelo volvió al lateral y el equipo subió unos metros empujado por sus mediapuntas. En el 61, Isco recogió un rechace tras una jugada de Benzema y batió a Sirigu de cerca y por lo bajo. Era una versión poco frecuente del Isco llegador.

Anotado el gol, se reparaba otra vez en que la jugada inicial había sido de Benzema. Es la eterna lucha en el juicio de ese futbolista desesperante-luminoso con un juego tan de afluente.

Algún objeto cayó mientras se celebraba el gol.

El 1-2 podía haber llegado de cualquier otra forma, pero la entrada de James y el retoque táctico contribuyeron.

El partido pasó una fase distinta, con una mayor tranquilidad del Madrid y una amenaza real de peligro a la contra. Cristiano apareció en carrera y Lucas obtuvo ese gol final que es la puntilla de los partidos y de los cronistas.

En esos minutos finales, el Madrid dejó mejor imagen que partido había hecho. Y aún mejor resultado.