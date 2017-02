Sampaoli, sobre Las Palmas: "Es una motivación jugar ante un equipo con ese paladar futbolístico"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha asegurado que es "una motivación" medir fuerzas con un equipo como la UD Las Palmas, al que visitan este domingo (18.30 horas) y que tiene "ese paladar futbolístico", en el partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander.

"En el partido de ida se vio un primer tiempo en el que Las Palmas, cuando pudo, jugó muy bien y en algunas fases nos superó. En su campo están invictos y es una motivación jugar ante un equipo con ese paladar futbolístico y en un partido en el que los dos proponen algo similar. Esperemos que nosotros lo hagamos con más eficacia", apuntó en la rueda de prensa previa.

El preparador argentino destacó que llegan a Las Palmas con la intención de recuperar unos puntos que "lamentablemente" no pueden conseguir después de su derrota en el RCDE Stadium (3-1) y su empate ante el Villarreal (0-0), y lo hacen con "la convicción" y con "la idea vinculada" a conseguir la victoria pese a los últimos resultados.

En referencia a las palabras de Diego Armando Maradona, que aseguró que Sampaoli era el "mejor preparador técnico del momento", el entrenador sevillista dijo que era "una gran emoción que el mejor jugador de la historia genere ese tipo de vinculación" y que le causa "mucha satisfacción" que personas como Maradona valoren su trabajo.

"Uno se encuentra con que, a veces, los resultados generan una falta de contundencia en lo anímico y lo futbolístico. Con nosotros no ha ocurrido, más allá de que el azar no estuviera con nosotros en los dos últimos partidos, pero la idea sigue en lo mismo. Sabemos que esto es así y queremos potenciar la idea para todo lo que viene. Ojalá mañana nos acerquemos un poco más a esa suerte que no tuvimos últimamente", apuntó.

Por otro lado, Sampaoli subrayó lo "determinante" que es la presencia de Samir Nasri, al que el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le retiró la amarilla vista ante el Villarreal. "Se siente muy cómodo en el equipo y es muy valioso que hayamos podido conseguir que le quiten esa tarjeta", dijo.

Por otra parte, el argentino subrayó la dificultad del calendario y apuntó que su trabajo les vincula "siempre con el próximo paso" y que posteriormente se centrarán en el Eibar, el Leicester y el Real Betis, donde tendrán que estar "muy bien preparados".

"Aún no tenemos respuesta favorable con la lesión de Escudero, que le está incomodando para estar al cien por cien. Dani -Carriço- se está recuperando después de la operación de tobillo y esperemos que en diez o quince días podamos ver al Carriço que todo el mundo conoce", finalizó.