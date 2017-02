Charles, sobre el arbitraje: "Si uno habla, nos multan"

El delantero del Málaga Charles Dias se ha mostrado insatisfecho con el arbitraje en el partido ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (1-1) y ha asegurado que el colegiado no ha pitado un penalti "clarísimo" a favor de su equipo pero sí otro "que no es" a favor de los castellonenses.

"El Villarreal es un equipazo, aquí en su casa es muy fuerte, pero no nos pitan un penalti clarísimo, a la próxima jugada pita un penalti que no es. Si uno habla, no puede hablar. Si uno no habla, tampoco puede hablar. Nos multan, nos hacen de todo", apuntó en declaraciones a beIN Sport al término del encuentro.

Pese a que el conjunto malacitano no pudo mantener la renta del 0-1, el ariete brasileño destacó el "gran partido" de los suyos, aunque es consciente de que se les está "complicando" la situación al enlazar nueve partidos sin ganar en la competición regular. "Creo que jugando de esta manera ganaremos lo más rápido posible", subrayó, antes de señalar que seguirán trabajando "con la mayor ilusión del mundo" antes del partido "importantísimo" del próximo lunes en la visita de Las Palmas.

Asimismo, se mostró resignado porque, a veces, el balón "no quiere entrar", como les ocurrió la semana pasada ante el Espanyol (0-1). "Tenía muchas ganas de hacer un gol, he estado cuatro meses fuera, es el tercer partido, primero como titular, y un delantero necesita goles. La verdad es que hoy me voy contento para casa y con ilusión de seguir trabajando, porque todavía queda mucho", concluyó.