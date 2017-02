(Crónica) El Sevilla asalta el fortín de Gran Canaria y el Sporting gana en Butarque

El Sevilla se impuso (0-1) a la UD Las Palmas este domingo convirtiéndose en el primer equipo en ganar esta temporada en Gran Canaria, para seguir vivo en la lucha por el liderato de LaLiga Santander, mientras que el Sporting de Gijón se llevó los tres puntos (0-2) de Butarque en un duelo directo por la salvación.

Los de Jorge Sampaoli agradecieron la buena actuación de su portero, Sergio Rico, que frustró todas las ocasiones que generó el equipo canario, y se llevaron la victoria gracias a un tanto de Joaquín Correa en el minuto 80. Los de Quique Setién, que fueron superiores durante grandes compases del encuentro, no consiguieron plasmarlo en el marcador.

Con esta victoria el equipo de Nervión rompe la racha de dos partidos seguidos sin ganar y sigue en la lucha por el liderato, quedándose a dos puntos del Barcelona y a tres del Real Madrid, los blancos con dos partidos menos. Por su parte, Las Palmas se queda a 8 puntos del sueño europeo.

El encuentro comenzó con una UD Las Palmas con más protagonismo en la faceta ofensiva, llevando peligro a la meta defendida por Sergio Rico. El flamante fichaje del conjunto amarillo Jesé Rodríguez tuvo un mano a mano que acabó atajando el meta hispalense. El ex del Madrid volvió a perdonar como la pasada semana. Con el transcurso de los minutos el encuentro se fue igualando aunque las ocasiones no llegaban. Tras el paso por la caseta, parecía que los de Sampaoli salían a por el partido pero no fue más que un espejismo.

Los de Quique Setién tenían el balón y las mejores ocasiones, pero no conseguían concretarlas por el buen hacer de Rico bajo los palos. El cancerbero desbarató sendas oportunidades que pudieron poner por delante al equipo canario. El partido se convirtió en un correcalles con peligro en las dos áreas, con protagonismo también para Javi Varas. Cuando parecía mandar la ley de los porteros, llegó el gol del Sevilla obra de Correa en el minuto 80, tras un balón peinado por un Iborra.

EL SPORTING COGE AIRE EN LEGANES Antes, al sur de Madrid, en un duelo por la permanencia, un error de Iago Herrerín y una gran actuación de Burgui decantaron el encuentro del lado del Sporting. Con esta victoria los de Rubi vuelven a creer en la permanencia, que está a dos puntos, y los 'pepineros' sienten el aliento del descenso en la nuca. Los de Asier Garitano suman 10 partidos sin conocer la victoria. Además, el equipo madrileño demostró que tiene la pólvora mojada, acumula seis partidos de los últimos diez sin marcar.

El partido comenzó muy trabado y con poco fútbol. Hasta el punto que en los primero 45 minutos solo hubo una ocasión, de Alberto Bueno para los locales. Tras el descanso, el Leganés salió con más fuerza y parecía dominar el encuentro. El Sporting se defendía hasta que en un disparó de lejano se le escapó el balón a Herrerín convirtiéndose en el primer gol del encuentro. El gol dejó noqueado al 'Lega' y Burgui aprovechó para sentenciar.