'Gato' Romero pide para el Málaga "el mismo respeto que a los grandes"

El entrenador del Málaga, Marcelo 'Gato' Romero, ha pedido en rueda de prensa que a su equipo se le mida con la misma regla que a los grandes equipos de LaLiga Santander, después del empate ante el Villarreal (1-1) por un penalti no señalado sobre Charles tras agarrón de Trigueros y uno a favor del Villarreal por un derribo de Rosales a Sansone.

"El Real Madrid nos hace un gol en fuera de juego, Osasuna nos hace un gol en fuera de juego y hoy nos pitan un penalti que no existe. Viendo las imágenes hay penalti a Charles, claro, con Trigueros colgado del brazo y el árbitro en buena posición para poderlo pitar", indicó.

"Encima te sacan dos tarjetas que te condicionan el resto del partido. Nos estamos jugando mucho, no venimos a pasear a los campos y el mismo respeto que tienen a los grandes nos lo tienen que tener a los otros equipos", señaló.

Así, el técnico malaguista manifestó su "completo" enfado tras un partido "bonito y agradable para los dos", aunque dijo que no le gusta el "afán de quejarse" porque "no es la solución". "Llevamos tres partidos condicionados por goles o por penaltis que no han sido. Así la suma de puntos se hace más difícil cuando se te pone todo cuesta abajo. El equipo mereció ganar y mereció más", agregó en la rueda de prensa posterior al choque.

Romero se fue con la sensación de mejoría del equipo al complicar a un rival "competitivo" como el 'submarino amarillo'. "Hemos tenido nuestras oportunidades, hemos convertido fuera de casa y estoy contento por el sacrificio del equipo", añadió.

"Que sigan creyendo en el equipo, que lo está demostrando cada vez más. Ellos lo han demostrado ante el Espanyol, que animaron hasta lo último. Empujan al equipo y a seguir con esas sensaciones positivas, tanto afición como equipo, y ser un puño, con tranquilidad porque el equipo va a salir de esta situación. Lo único que pido es que no me quiten nada ni me den nada, pero que el partido sea parejo para cualquiera de los dos equipos", reclamó a los aficionados.