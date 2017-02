Isco: "Tano gritaba 'tibia y peroné'; no quise ni mirar"

Isco Alarcón, autor del gol que puso por delante al Real madrid por segunda vez este 11 de febrero de 2017, fue preguntado en Movistar+ por su choque fortuito en la lesión de Tano:

"Ha sido un lance desafortunado del juego, chocamos rodilla con rodilla, se le queda clavada y es una pena que haya sufrido esa lesión. Decirle que lo siento, ha sido un lance fortuito y espero que se recupere pronto".

Gravedad de la lesión: "Por lo gritos del compañero lo sabía. Él gritaba 'tibia y peroné' y la verdad no podía ni mirar".

Partido sufrido: "Es un equipo en que se están jugando mucho, aprietan y el césped estaba muy mal, pero hemos sabido sufrir para ganar" (Las cinco claves de la victoria del Real Madrid ante Osasuna).

Sistema: Hemos cambiado de sistema, el míster ha creído conveniente eso, nos ha salido bien, así que de lujo" ( El equipo de Zidane se merendó a otro: Osasuna 1 - Real Madrid 3 ).

Nacho: "Voy a por otros 100"

Partido 100: "Estoy muy feliz. Nunca lo habría pensado. Ahora quiero ir a por otros cien".

Victoria: "Estamos contentos porque sabíamos que iba a ser un partido complicado. Estamos felices por los tres puntos".

Cambios de esquema: "Es verdad que esta temporada cambiamos de esquema según el partido, pero nosotros estamos cómodos en cualquier esquema porque tenemos una gran variedad de jugadores. Da igual los esquemas, lo importante es la victoria".

Césped de El Sadar: "Es de agradecer. Osasuna ha hecho todo lo posible para que estuviera bien. El campo está mal para los dos equipos".

Keylor Navas: "Para cualquier jugador siempre hay días buenos y malos. Keylor está demostrando que es el portero titular del Real Madrid y eso no es nada fácil. Cada partido que pasa lo hace mejor".

Marcelo: "Había gente en el medio, pero sabemos cómo atacar"

Lesión de Tano: "Aparte de de los partidos y la rivalidad somos compañeros de deporte y es difícil ver una imagen como la de hoy. Mucho ánimo a Tano porque tiene una carrera por delante y espero que se recuperare pronto"

Danilo: "Está en el hospital. Ojalá que no sea nada grave".

Cambios en el dibujo: "Sabemos jugar en cada estrategia que nos pone el míster. Había mucha gente en el medio, pero sabemos cómo tenemos que atacar. No hay problema" (Crónica del Osasuna - Real Madrid, 1-3).

Mejor del partido: "Si digo el nombre de uno será faltar a los que han corrido: Isco, Nacho, Keylor... Al final es el colectivo".

Keylor Navas: "Estamos pensando ya en el Nápoles"

Su trabajo actuación en el partido: "Tengo que centrarme en trabajar, yo sí valoro mi trabajo, me respeto a mí mismo y trato de esforzarme y estoy con mucha tranquilidad”.

Cómodo: "Me he sentido cómodo, he venido con confianza, con mucha tranquilidad, los momentos que tuve que ayudar ahí estuve. Uno trabaja par ayudar y hay que salir feliz".

Nápoles: “Estamos ya pensando en Nápoles. Hoy tuvimos el control, tocamos el balón, vamos a tener un partido difícil en Champions, pero afrontaremos el partido con humildad”.

Victoria en campo que se gana Liga: “Este es un campo bastante difícil y los tres puntos nos saben bien. Hay que seguir, quedan partidos y hay que seguir” (El Real Madrid derrota al Osasuna y sigue líder).

Rumores te distraen o motivan: “Trato de esforzarme cada día, trato de alejarme de esos temas porque no voy a ganar nada ni perer nada con eso. Trato de esforzarme. En el Madrid tienen que estar los mejores y me esfuerzo par intentar estar aquí muchos años”.

Desorden con tres centrales: “No, son variedad de esquemas, los equipos cuanta más opciones tengan mejor. Cuando lo hemos usado nos hemos sentido bien”.

Nápoles: “Vamos a trabajar para intentar que eso no sea así. Somos conscientes de la clase de equipo que es. Queremos ganar”.

Sergio Ramos: "Es un sistema que para mí es bastante cómodo"

500 partidos de blanco: "Es una gran cifra, cuando se gana mucho mejor".

Futuro: "A los 1.000 complicados, me quedan muchos años de contrato y con ganas de seguir".

Jugar con tres centrales: "Es un sistema que para mi opinión es bastante cómodo, porque tienes dos laterales bien abiertos y siempre tienes la ayuda de un pivote defensivo".

Lo importante, ganar: "Ya se verá, lo importante es seguir ganando y sacando los partidos. Lo importante era volver a ponernos líderes, a pesar de esos dos partidos menos".

Lesión de Tano: "Es una pena que un compañero se lesione, le deseamos una pronta recuperación".