La hincha supermaciza que pone celosa a la novia de Messi exige al Barça que renueve al crack

Suzy Cortez ha iniciado una sensual campaña para pedir al jugador argentino que renueve por el Barça (El veto más bestia de Messi (y Cristiano Ronaldo) a un jugador del Barça).

Para ello, la que fuera Miss Bum Bum Brasil en 2015 ha publicado varias imágenes en las redes sociales (Cristiano Ronaldo pone a Messi en su sitio en una cena en Madrid).

En ellas, la explosiva modelo aparece medio desnuda junto al hastag #RenovaMessi.

¿Le hará el azulgrana caso?

Puede que estas fotografías no agranden a Antonella Roccuzo, quien hace unos meses exigió a su novio que bloqueara a Suzy en Instagram, donde la modelo de Playboy se declaraba acérrima seguidora de él (Ronaldinho Gaúcho señala al sucesor de Leo Messi (y ojo con la sorpresa)).

Poco después, la voluptuosa morena daba con la clave de dicho bloqueo:

"He comprobado el perfil de Antonella y confirmé que ella también me había bloqueado".

Entre sorprendida y enfadada, le envió un último mensaje a la argentina:

"Si pudiera le diría a Antonella que no se preocupe por mí, que sólo soy una fan de Messi. Me sorprende que no esté más segura de sí misma".