Xavi Hernández: "Uno ve jugar al tridente del Barça y disfruta"

El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha reconocido que cuando ve jugar al tridente blaugrana "disfruta", ya que son jugadores que crean infinidad de ocasiones en un mismo encuentro, y también ha añadido que se marca como objetivo volver al club blaugrana en un futuro para "ayudar en los banquillos", más que en los despachos.

"Están entre los cinco mejores delanteros del mundo. Para mí Messi es el mejor del mundo y de la historia, y además tiene buena relación con Neymar y Suárez, algo que para el barcelonismo es la mejor noticia. Los ves jugar y uno disfruta", explicó en una entrevista a LaLiga recogida por Europa Press.

Pese a ello, tampoco quiso quitar peso al juego en equipo del Barça. "Es un espectáculo ver como pueden llegar a jugar en equipo, pero sobre todo, a nivel individual, con las tres bestias que tiene arriba. Se buscan y generan infinitas ocasiones de gol en un solo partido", manifestó.

"Somos alumnos de la escuela que creó Johan Cryuff. La ventaja que tenemos en comparación a los demás equipos del mundo es la idea de juego, y en los últimos 15 o 20 años ha dado sus frutos. Johan es la persona más influyente en la historia reciente del fútbol mundial, y como no del Barça", reiteró Xavi en referencia al origen del ADN del equipo en los últimos años.

Por otro lado, admitió que el día de su marcha del conjunto blaugrana, después de 17 temporadas en el primer equipo, sintió la sensación de que "había hecho los deberes". "Fue maravilloso e increíble. Evidentemente tenía un punto de nostalgia pero la felicidad era completa. Estaba con la sensación de que había hecho los deberes y que además había hecho historia con mi club después de ganar todos los títulos posibles con diferentes generaciones de futbolistas", aclaró.

"Tengo unas vivencias increíbles dentro del vestuario, ya que en el Barça siempre hemos sido una familia, y por lo que voy hablando con los que se encuentran actualmente en la plantilla me dicen que es lo mismo. No ha cambiado esa esencia", reafirmó.

Actualmente se encuentra en el Al-Sadd de Qatar, donde se encuentra sumergido en "un proyecto puramente futbolístico". El proyecto es ilusionante para mí, y también para mi familia, con las vistas puestas en el Mundial 2022. Me permite formarme como entrenador, estoy ayudando en diferentes academias, y ya conozco a la mayoría de futbolistas del país", avisó.

Aún así, no se esconde en reconocer que en un futuro le gustaría volver a Can Barça. "No me escondo, es uno de mis objetivos poder trabajar con ellos de nuevo en un futuro. Ya iré viendo aunque está más encaminado en los banquillos y no tanto en los despachos", matizó.

"Es la mejor competición del mundo, en donde hay más nivel, y por ello es un orgullo estar aquí como embajador. Es un privilegio", concluyó haciendo referencia a su nueva función como embajador de LaLiga.