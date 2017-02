Maradona a un periodista de la Cadena Cope: "Si yo te pego mano a mano te estropeo"

Como para no apartarse. Ocurrió este 13 de febrero de 2017 y lo único que pretendía el reportero es que el tipo a quien muchos siguen considerando el mejor futbolista de todos los tiempos, le contestase a una pregunta (Así de bien se lo pasa Maradona horas antes del Real Madrid-Nápoles).

Diego Armando Maradona ha tenido un encontronazo con Ángel García, periodista de la Cadena Cope a la salida de un restaurante de Madrid, donde el Nápoles se enfrenta este 15 de febrero de 2017 al Real Madrid en la Champions League (La novia de Maradona: "Vamos a España a ver como el Nápoles gana al Real Madrid").

Todo fue vertiginoso, pero en vivo y en directo (Maradona: "No tolero que no se valore a Messi por no ganar un Mundial").

Angel hablaba en ese momento en directo con Juanma Castaño en El Partidazo de Cope y al ver salir a Maradona, preguntó al astro argentino qué esperaba del partido del miércoles, momento en el que se escuchó un ruido.

"Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona", señalaba Ángel García en la Cope.

Maradona reaccionó a las palabras del periodista y señaló con el micrófono abierto:

"Si yo te llego a pegar... Solo quiero comer tranquilo y no puedes estar en mi hotel si no tienes habitación".

"No puedes estar fuera del restaurante, tengo el derecho a hablar con mi familia. Tienes un micrófono, haz tu trabajo".

El periodista, atónito, trataba de disculparse : "Si te hemos molestado en algún momento...".

Y maradona inflexible:

"Acuérdate que si yo te pego mano a mano te estropeo".

Ángel García devolvió la conexión a Juanma Castaño asegurando que Maradona demostraba que "fue un magnifico futbolista pero hace tiempo que hemos dejado de admirarle" mientras que desde el estudio se bromeaba señalado que "es la magia de la radio".