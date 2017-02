Zidane: "Benzema hace que los demás jueguen mejor"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, respaldó una vez más al delantero francés Karim Benzema, del que está "contento" con el trabajo que lleva a cabo todos los días, y del que destacó que "hace que los demás jueguen mejor".

"Cada uno puede opinar lo que quiera, pero lo importante es que en el día a día le veo bien, metido, concentrado en lo que hace. Estoy contento con su trabajo, que es lo más importante", afirmó Zidane este martes de Benzema.

El técnico madridista afirmó que "claro" que le gustaría que su compatriota marcase ante el Nápoles. "Y no sólo yo", remachó. "Me duele que critiquen a todos mis jugadores, no sólo a Karim, pero ellos saben que las críticas son partes del fútbol. Esto puede venir bien a veces para crecer", admitió.

Además, recordó que "la combinación" que forman Benzema y Cristiano Ronaldo es "muy buena" para el equipo. "Karim hace que los demás jugadores marquen. Me gustaría destacar que lo más importante es que puede dar asistencias y hacer que los demás jueguen mejor, eso es lo que me interesa de él. Y de Cristiano, la complicidad entre ellos dos", aseveró.