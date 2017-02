Escribá: "No somos un equipo inferior a la Roma"

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha querido dejar claro que no son inferiores a la AS Roma ante la eliminatoria de los dieciseisavos de final de la Europa League y que si rinden al máximo pueden vencer a los italianos, un equipo de "gran nivel" que llega al Estadio de la Cerámica para disputar la ida de un cruce "igualado".

"No somos un equipo inferior, y no quiero que tengamos mentalidad de que viene un equipo superior a nosotros porque no lo es. Es un gran equipo, puede ganarnos, pero si estamos a tope tenemos tantas opciones como ellos", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, Escribá reconoció que no quería a la Roma en esta ronda, pero el sorteo fue caprichoso. "Si hubiera elegido 4-5 equipos que no quería, hubiera puesto a la Roma dentro. Pero es una prueba de muchísima nivel, y digo absolutamente convencido que estamos preparados y tenemos capacidad para pasar la eliminatoria", se sinceró.

"Sabemos que contra los italianos siempre han ido bien las cosas, pero para el presente no sirve. Nos vemos capaces, sabiendo que la Roma es un gran equipo, viene en buena forma, y si damos el cien por cien tendremos nuestras opciones. Es fundamental no cometer errores en la salida de inicio de juego, somos capaces de generar mucho e ir con tranquilidad en cuanto a los goles, llegarán", aseguró.

Además, afrontarán el partido siendo fieles a su estilo, sin cambiar por la entidad de la Roma. "Sabemos del potencial de la Roma, que tiene mucho físico, el balón parado va a ser importante no concederles córners, faltas cercanas al área, y no dejarles correr porque son rápidos. Nuestra idea es seguir defendiendo muy bien y buscar la portería contraria. Sabemos que hay 90 minutos en Roma pero la idea es ir a ganar este partido", recalcó.

"A la afición no hay que pedirles, hay que darles. El partido de mañana es importante para todos, queremos progresar en la competición y necesitamos su apoyo pero no hay que pedirlo. No tengo duda de que el equipo va a darlo todo. Si lo damos todo, cualquiera puede ganar a cualquiera. Siendo un partido muy igualado, si damos todo estaremos más cerca de ganar", comentó.

Se dará la casualidad de que Villarreal y Roma jugaron el día del 11-M, el del atentado en Madrid. "Pensemos en disfrutar la eliminatoria como entonces no se pudo disfrutar. Es una eliminatoria bonita, contra un buen rival que no era el deseado porque es un candidato a ganar esta Europa League. Es una piedra de toque buena para conocer nuestro verdadero nivel y si queremos ganar la competición hay que ganar a grandes ejemplos. Este es un ejemplo importante", manifestó.

"Totti no es un jugador que está disputando tantos minutos pero es distinto. Es uno de esos jugadores que es muy respetado en todos los sitios. Aunque no tenga el peso futbolística que en aquella época es importante. Solo cuando calienta ya es otra cosa el ambiente. Es un grandísimo futbolista pero está muy bien rodeado", comentó sobre el histórico jugador de la Roma.

Por otro lado, celebró tener de vuelta a Roberto Soldado, quien ya podría jugar. "Me dijo que está disponible, ya le dije que la última señal me la tenía que dar él a mí. Le veo bien, lógicamente le falta el ritmo lógico de un jugador que viene de seis meses lesionado. Es el primero que sabe que le falta ritmo, pero es una alegría que esté disponible. Ha sido muy importante y va a ser fundamental en estos últimos meses", aseguró.