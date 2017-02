La Policía no observó lesiones ni indicios de agresión de Maradona a su novia

La Policía Nacional no observó amenazas, lesiones ni indicios de agresión del exfutbolista Diego Armando Maradona a su novia durante la actuación de los agentes esta miércoles por la mañana en el hotel madrileño donde ambos se hospedan, han apuntado a Europa Press fuentes policiales.

Todo ocurrió minutos antes de las 8.30 horas de este miércoles en el hotel Eurostar Suites Mirasierra, situado en el número 43 de la calle Alfredo Marquerie. El director del hotel, siguiendo el protocolo, llamó al teléfono de emergencias indicando que el famoso exjugador, de 56 años, habría golpeado a la persona con que compartía habitación, Rocío O., de 26, según las mismas fuentes.

Hasta el lugar acudió inmediatamente una ambulancia del Summa-112 y unidades de la Policía Nacional. Los agentes subieron a la habitación de ambos, pero la supuesta agredida señaló que "se trataba de un malentendido", que sólo habían mantenido "una fuerte discusión" y que no iba a presentar denuncia contra él.

La Policía estuvo hablando con la pareja por separado durante varios minutos y no observaron signos externos, ni amenazas ni indicios de la agresión, por lo que los sanitarios del 112 no subieron a la habitación, por lo que no hay parte de lesiones. Por su parte, Maradona no fue detenido ni imputado.

No obstante, la Policía ha abierto el correspondiente escrito informativo, del que podrían derivarse nuevos interrogatorios o una investigación de oficio. También podrían aparecer testigos cuyo testimonio abrieran nuevas líneas de actuación. Hasta el momento, los agentes han hablado ya con varios trabajadores de establecimiento.

Maradona, que se encuentre en Madrid para presenciar el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Nápones, ya protagonizó ayer otro incidente en el mismo hotel, en el que también se alojan los futbolistas italianos. 'El Pelusa' amenazó supuestamente a un periodista diciéndole: "No te he pegado, si te pego no te queda nariz" y "Si yo te pego mano a mano te estropeo, querido".