Ricardo Carvalho ficha por el Shanghai de Oscar y Hulk

El Shanghai SIPG de la Superliga China ha llegado este miércoles a un acuerdo para la incorporación del central portugués Ricardo Carvalho, quien se encontraba libre tras su paso por Chelsea, Real Madrid o Mónaco, entre otros, convirtiéndose así en nuevo compañero de club de los internacionales brasileños Oscar y Hulk.

El veterano defensa de 38 años se encontraba sin equipo desde el pasado mes de agosto, cuando el AS Monaco decidió no renovar su contrato. Pese a haber alcanzado un acuerdo con el conjunto chino en el pasado mercado de fichajes, la operación no se llevó a cabo debido a la nueva normativa impuesta por la Asociación China de Fútbol, que limita la alineación de jugadores extranjeros a tres por encuentro, según ha informado la agencia de noticias Xinhua.

Pese a esta nueva medida, el conjunto asiático ha decidido fichar finalmente al central luso, quien se suma a una plantilla que ya cuenta en sus filas con los brasileños Oscar, Hulk y Elkeson, así como con el capitán de la selección uzbeka Odil Ahmedov.

"Si alguno de nuestros cuatro jugadores extranjeros se lesiona, Carvalho tendrá su oportunidad", explicó el presidente del Shanghai, Chen Xuyuan. "Como uno de los mejores defensas del mundo, su experiencia será importante para ayudar a los jugadores jóvenes", afirmó respecto a la gran carrera profesional del zaguero portugués, que ha militado en clubes tan importantes como Oporto, Chelsea, Real Madrid o Mónaco.

Tres títulos de la Premier League, tres Copas de Inglaterra y dos Copas de la Liga con los 'blues', así como un título de Liga y una Copa del Rey con el conjunto merengue componen su amplio palmarés, en el que sin duda destaca la Liga de Campeones lograda con el Oporto en 2004 y más recientemente la Eurocopa de Francia 2016.