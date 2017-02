Alcaraz: "Podemos ganar y meter presión al resto"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, explicó la mentalidad ganadora con la que saltarán este viernes al duelo ante el Betis en la jornada 23 de LaLiga Santander, en búsqueda de una victoria que pueda "meter presión al resto" de equipos pendientes de del descenso.

"Podemos estar jodidos porque es así, pero se puede estar fuertes y jodidos. Tenemos que estar fuertes porque esta semana jugamos antes. Podemos ganar y meter presión al resto. Todo está en nuestra mano. Tenemos que ir a los estadios de los equipos con los que nos la vamos a jugar", afirmó en la rueda de prensa previa.

"Todo depende de nosotros en el clima positivo que se tiene que crear. Cuando hacemos el partido que la gente demanda, la gente genera un ambiente de positividad y de ilusión como el que hubo en el último partido en casa", añadió.

Alcaraz lamentó los problemas para repetir un once y explicó que pondrá "el mejor equipo posible". "El tema de los sistemas no es determinante. Sí lo es el desarrollo. No jugamos más atrás o arriba por el número de centrales", indicó.

"Todos los partidos son distintos, pero nos tenemos que centrar en lo que proponemos nosotros. Tenemos que ser un equipo lo más redondo posible los 90 minutos, saber qué hacer en cada momento, pero lo que es fundamental es que se nos vean ganas de ganar desde el primer momento y que no nos vengamos abajo por ningún tipo de contrariedad", añadió.

El técnico de un Granada a cinco puntos de la salvación habló de salir con "ganas de ganar". "Es un equipo que sabe espesar los partidos, pero nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros y ahí está dar el 150% todos. La transmisión y las ganas de ganar desde el primer momento es la primera premisa", finalizó.