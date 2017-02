Carlo Ancelotti: "Iremos al ataque en Londres"

El técnico del Bayern de Múnich, Carlo Ancelotti, reconoció como "realmente importante" la goleada (5-1) ante el Arsenal este miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, aunque explicó que no irán a especular a Londres, y sí "al ataque".

"Fue un buen partido, empezamos bien. El Arsenal fue capaz de empatar el partido y tuvimos algunos problemas en la primera parte. En la segunda el espíritu fue bueno y jugamos con un gran balance e intensidad", indicó tras el partido en Múnich.

Ancelotti no supo explicar si jugaron su mejor partido de la temporada y vio aún trabajo por delante, pese a una segunda mitad en la que borraron al rival. "Habíamos tenido algunas buenas actuaciones antes, por lo que no sé si ha sido nuestro mejor partido. Pero no ha sido el partido final y todavía tenemos que jugar la vuelta, por desgracia", afirmó.

"El resultado esta noche es realmente importante, pero no podemos cometer errores y deberemos ir al ataque. Tenemos ventaja, pero debemos disputar el partido de vuelta en Londres bien para evitar problemas", añadió.

Ancelotti fue preguntado por la situación de su homólogo Arsene Wenger. "Esto es fútbol. Arsene tiene mucha experiencia y será capaz de afrontar este momento y este resultado. El mirará al próximo partido, es únicamente un partido", indicó, antes de referirse a la entrada final con gol de Thomas Müller. "Ha entrenado bien las últimas semanas y mereció su gol. Será importante para nosotros de cara al futuro", finalizó.